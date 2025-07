Corinthians vence, mas sente ausência de trio ofensivo e expõe carências

O Corinthians bateu o Ceará por 1 a 0, conquistou a primeira vitória como visitante no Brasileirão e quebrou um jejum de cinco jogos sem um resultado positivo, mas ainda deixou a Fiel sob desconfiança. Até mesmo Dorival Júnior, treinador do Timão, aparentou acreditar que o caminho para uma melhora está fora do campo.

Com mais volume de jogo, o Timão dominou a posse de bola na maioria do jogo contra o Ceará, mas sofreu para criar perigo real ao gol do Ceará. Sem Memphis e Romero, suspensos, e Yuri Alberto, que se recupera de uma fratura na região lombar, a dupla de ataque alvinegra foi formada por Talles Magno, que balançou as redes, e Gui Negão.

Após a partida, Dorival Júnior abordou dois problemas para justificar a falta de criatividade ofensiva: desfalques e ausência de reforços. Desde que chegou ao Corinthians, o treinador ainda não pôde contar com Memphis, Yuri Alberto e Garro juntos em uma partida. A última vez que o trio atuou junto foi na final do Paulistão, no dia 27 de março.

— Nós temos um problema que ainda não tivemos a possibilidade de star com três jogadores de frente da nossa equipe com condições de jogares. Eu não os tive em momento nenhum, Garro é a terceira partida e meia que ele participa, Memphis participou das partidas iniciais, ainda quando tínhamos Yuri, aí ele se machuca, o Garro vinha se recuperando de uma lesão mais longa, então já não tínhamos Garro, perdemos Memphis, e depois Yuri com uma lesão séria que está há 40 dias afastado. O Corinthians precisa naturalmente de mais alguns nomes para podermos preencher um pouco mais principalmente a nossa linha de ataque — disse o treinador em entrevista coletiva no Castelão.

A tendência é que o Corinthians não conte com o trio tão cedo. Yuri Alberto realiza transição física após a lesão e só deve retornar no início do próximo mês. Além do Brasileirão, o Timão ainda disputa a Copa do Brasil, em que enfrenta o Palmeiras nas oitavas de final. O primeiro jogo será no dia 30 de julho, na Neo Química Arena.

Corinthians venceu o Ceará, mas não convenceu (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Busca por reforços

Outra solução mencionada por Dorival Júnior é a busca por reforços. O treinador quer mais jogadores para o setor ofensivo, com prioridade para atletas que atuem pelos lados do campo, o que segundo ele, é fundamental para suportar a competição.

— Estamos acertando a equipe dentro da competição tão difícil e importante como Brasileirão. O Corinthians vem de uma evolução desde o ano passado, percebe-se um crescimento da equipe de forma geral, jogadores que chegaram no ano passado deram uma estabilidade para a equipe e fizeram com que crescessem, precisamos de um passo seguinte para podermos suportar um campeonato como esse, além da Copa do Brasil, que está a frente. Todas as equipes estão se mexendo, o Corinthians não pode ficar atrás, estamos trabalhando para isso — disse o treinador.