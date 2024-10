Memphis quer afastar mau retrospecto para levar Corinthians à decisão

Memphis pode jogar uma final continental pela primeira vez







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 24/10/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians entra em campo pela semifinal da Sul-Americana nesta quinta-feira (24), às 21h30, na Neo Química Arena. O Timão encara o Racing, no primeiro confronto entre as equipes na disputa por uma vaga na decisão. O clube alvinegro coloca suas fichas em Memphis Depay para alcançar o objetivo.

O holandês não foi inscrito na Copa do Brasil e não atuou no empate entre Corinthians e Flamengo por 0 a 0, no domingo (20), que causou a eliminação dos paulistas no torneio nacional. Na Copa Sul-Americana, o jogador pode atuar.

O camisa 94 do Corinthians terá que superar um mau retrospecto pessoal para ajudar o Timão. Em sua carreira, Memphis nunca se classificou para a disputa de uma decisão continental.

Champions League

Memphis Depay, 30 anos, vestiu algumas das camisas mais pesadas da Europa. O jogador teve passagens pelo Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Apesar de ter passado por fortes equipes, o holandês nunca disputou uma final continental.

Em sua primeira aparição no torneio, na temporada 2015/2016, Memphis disputou a Champions League pelo Manchester United. O jogador esteve em campeão em seis oportunidades e marcou um gol. Naquela edição, a equipe inglesa foi eliminada na primeira fase.

O camisa 94 do Corinthians amargou mais duas eliminações nas primeiras fases do campeonato mais importante da Europa em sua carreira, ambas com a camisa do Barcelona. Em 2020/2021, a equipe da Espanha saiu do torneio na primeira fase e Memphis não marcou nenhum gol.

Na temporada seguinte, mais um fiasco. O Barcelona foi eliminado na primeira fase novamente. Entretanto, desta vez, o holandês não pôde atuar em cinco dos seis jogos da competição devido a problemas musculares na coxa.

O jogador voltou a disputar uma fase de playoffs do torneio na temporada 2023/2024. Defendendo o Atlético de Madrid, Memphis marcou um gol no torneio, nas oitavas de final, contra a Inter de Milão. A equipe espanhola foi superada pelo Borussia Dortmund, nas quartas de final.

Memphis em ação pelo Lyon Foto: Miguel MEDINA / AFP

Melhor Fase

No Lyon, Memphis viveu suas melhores temporadas disputando a Champions League. Em seu primeiro torneio com a equipe francesa, em 2018/2019, marcou um gol e ajudou o time a avançar até as oitavas de final, sendo eliminado pelo Barcelona.

Na temporada 2019/2020, alcançou seu melhor desempenho no torneio. O jogador voltou de lesão e conseguiu disputar a fase final da competição, realizada em Lisboa, em um regulamento similar ao da Copa do Mundo, como medida para a prática do futebol durante a pandemia de Covid-19.

O holandês marcou seis gols em oito jogos. Naquela edição, o Lyon eliminou o Manchester City nas quartas de final, após uma vitória por 3 a 1. A equipe chegou até a semifinal, quando perdeu por 3 a 0 para o Bayern de Munique, o campeão daquela edição.

Europa League

O atacante disputou oito vezes a competição. Sua melhor participação foi na temporada 2016/2017, quando o Lyon avançou às semifinais da competição, sendo eliminado pelo Ajax, da Holanda. Memphis marcou três gols no torneio.

A última vez que o jogador disputou a Europa League foi em 2022/2023, com o Barcelona. A equipe espanhola foi até as quartas de final, quando perdeu para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O holandês fez um gol em toda a competição.

Foco na Sula

Contratado em setembro, Memphis foi inscrito na Copa Sul-Americana. Sem problemas burocráticos, o jogador esteve em campo na vitória do Corinthians por 3 a 0 contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, no duelo de volta das quartas de final da competição.

Naquele jogo, no dia 25 de setembro, Memphis participou da construção do terceiro gol do Timão. O holandês foi responsável pela assistência para o gol de Pedro Henrique, que fechou o placar para o Corinthians naquela ocasião. Igor Coronado e Romero também marcaram naquele jogo.