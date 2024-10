Fagner esteve no último duelo entre Corinthians e Racing-ARG







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 17:04 • São Paulo (SP)

O Corinthians encara o Racing nesta quinta-feira (24), às 21h30. O confronto na Neo Química Arena, em São Paulo, será o primeiro jogo entre os dois na busca por uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana. O Timão possui uma boa lembrança da última vez em que se enfrentaram pela competição.

➡️ Torcedores do Corinthians se revoltam com sócio-torcedor; clube se pronuncia



Em 2019, Corinthians e Racing se enfrentaram na primeira fase da Copa Sul-Americana. Na época, a competição era dividida em playoffs, que começavam no início do torneio e duravam até a decisão. O primeiro jogo do confronto foi na Neo Química Arena, e a partida de volta no El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires.

Na ida, as equipes empataram por 1 a 1. O gol do Racing foi marcado por Andrés Rios, que passou pelo Vasco da Gama. Gustavo marcou e empatou o jogo para o Corinthians. A decisão do confronto ficou para o duelo de volta. A equipe argentina tinha a vantagem do empate por 0 a 0 pela vantagem do gol fora de casa, adotado naquele ano.

JAVIER GONZALEZ TOLEDO / AFP

A volta

O Corinthians entrou em campo com a missão de marcar pelo menos um gol para se classificar. A equipe de Fábio Carille entrou em campo com Cássio; Danilo Avelar, Henrique, Manoel e Fagner; Ralf, Ramiro e Sornoza; Pedrinho, Clayson e Gustavo.

O Racing, treinado por Eduardo Coudet, começou a partida com Arias; Pillud, Domínguez, Schlegel e Soto; Júlian Lopez, Solari, Cardozo e Ojeda; Ríos e Cristaldo.

Os argentinos começaram a partida na frente. Cristaldo, ex-Palmeiras, marcou o primeiro gol do Racing. Na segunda etapa, Vagner Love entrou na equipe do Timão. O centroavante marcou para o Corinthians e o jogo foi decidido nos pênaltis.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nas penalidades, Cássio brilhou e teve uma de suas melhores atuações pela equipe alvinegra. Perante um estádio lotado, o goleiro defendeu as cobranças de Domínguez e Solari. O Corinthians chegou até a semifinal da competição naquele ano, quando foi eliminado pelo Independiente Del Valle, o campeão daquela edição.

Remanescente

Fagner é o único jogador do Corinthians remanescente da campanha na Copa Sul-Americana de 2019. É a terceira vez que o Timão chega na semifinal da competição continental. Em 2023, o Timão foi eliminado pelo Fortaleza.

Revelado no clube alvinegro, Fagner fez sua estreia pelo Corinthians em 2006. O jogador se transferiu no ano seguinte e rodou por Vitória, PSV-HOL, Wolfsburg-ALE e Vasco da Gama antes de retornar ao clube do Parque São Jorge, em 2014.



Desde então, o lateral-direito fez 576 jogos pelo Corinthians e conquistou cinco títulos com a camisa alvinegra: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Paulistas (2017, 2018 E 2019).