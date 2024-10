Corinthians: Héctor Hernández sofre lesão no joelho e não joga mais em 2024

Jogador chegou ao Corinthians em agosto







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 23/10/2024 - 19:54 • São Paulo (SP)

Héctor Hernández vai desfalcar o Corinthians pelo restante da temporada. O atacante sentiu uma torção no joelho durante o treinamento da última terça-feira (22) e deixou a atividade. Após a realização de exames, foi constatado que o espanhol sofreu uma lesão no ligamento colateral lateral.

Fagner é único remanescente de último duelo entre Corinthians e Racing; relembre



O tempo de tratamento pode variar de acordo com o grau da lesão. Ao todo, a recuperação é estimada em até 12 semanas. Héctor Hernández foi contratado em agosto deste ano. O jogador disputou apenas cinco jogos pelo Corinthians e não marcou gols.

(Foto:Reprodução/Instagra/hectorhernandez)

Héctor Hernández , 29 anos, foi contratado do Chaves, equipe de Portugal, onde atuou com Hugo Souza. O espanhol chegou como opção para a vaga de Yuri Alberto, que vinha sofrendo críticas da torcida. O atleta não conseguiu se firmar na equipe de Ramón Díaz. Sua estreia foi contra o Juventude, no dia 29 de agosto. O Corinthians perdeu a partida por 2 a 1, em Caxias do Sul.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Contestado pela Fiel depois de partida contra o Flamengo

A última partida em que Héctor Hernández atuou foi na derrota por 1 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, o jogador teve uma chance de marcar, mas preferiu driblar o zagueiro e perdeu a finalização. Desde então, o espanhol é contestado pela Fiel.

Héctor Hernández tem contrato até o final de 2026 com o Corinthians. O atacante é uma baixa no Timão na luta contra o rebaixamento. O clube alvinegro ocupa a 18ª colocação do Brasileirão. Antes de pensar na competição nacional, o Corinthians volta a campo nesta quinta-feira (24), às 21h30, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana.