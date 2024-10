Torcidas organizadas se reúnem com atletas do Corinthians em treino no CT

Torcidas estiveram no CT Joaquim Grava







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 19:11 • São Paulo (SP)

Nesta quarta-feira (23), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians realizou seu último treinamento antes do jogo contra o Racing, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Lideranças de torcidas organizadas estiveram no local e se reuniram com atletas, membros da comissão técnica e dirigentes do Timão.

O clube alvinegro se prepara para encarar mais uma decisão em menos de uma semana. No domingo (20), o Corinthians empatou com o Flamengo por 0 a 0, na Neo Química Arena, e foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil.

A conversa contou com torcedores dos Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9. Foi o terceiro treino do Corinthians na semana visando o duelo contra os argentinos. O encontro foi divulgado nas redes sociais das torcidas. Líderes se manifestaram e explicaram que o objetivo do encontro foi demonstrar apoio aos jogadores.

A direção do Corinthians não se manifestou sobre o encontro. O clube alvinegro vive um momento de incerteza na temporada. Após ser eliminado da Copa do Brasil, o Timão enfrenta outra semifinal, dessa vez da Sul-Americana. Por outro lado, a equipe amarga a 18ª colocação do Brasileirão, na zona de rebaixamento.

O jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana será nesta quinta-feira (24), às 21h30. O Corinthians recebe o Racing na Neo Química Arena. O duelo de volta será na próxima semana, no mesmo horário, no estádio El Cilindro, na Argentina.