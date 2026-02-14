Caso Garro: presidente do Corinthians viaja à Argentina para evitar transfer ban

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, esteve na Argentina para negociar a dívida do Timão com o Talleres pela contratação de Rodrigo Garro. O encontro aconteceu na quinta-feira (12), na cidade de Córdoba. A viagem foi noticiada inicialmente pela "Itatiaia" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O dirigente tenta costurar pessoalmente um acordo para evitar um novo transfer ban. Em junho de 2024, clube argentino abriu processo na Fifa contra o Corinthians, cobrando o pagamento de US$ três milhões (cerca de R$ 15 milhões) referentes a parcelas não quitadas do contrato, que previa a antecipação dos valores em caso de inadimplência.

Após a análise das alegações das partes, a Fifa deu ganho de causa ao Talleres, determinando que o Corinthians pague US$ 3.612.000 (R$ 19.463.262 na cotação atual), acrescidos de juros de 18% ao ano, além de multa de US$ 722.400 (R$ 3.893.952,72).

continua após a publicidade

Em última instância, o processo tramita no CAS (Corte Arbitral do Esporte).

Corinthians tenta negociar dívida por Rodrigo Garro (Foto: Caio De Sousa/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Talleres elogia postura do Corinthians

Andrés Fassi, presidente do Corinthians, voltou a comentar sobre o caso, agradeceu a Osmar Stabile pela presença e afirmou que espera chegar a uma conclusão, embora reconheça que o processo não será fácil. No ano passado, o cartola chegou a dizer que o Timão "deveria ser rebaixado".

— O presidente e André (Lavieri), do departamento financeiro, estiveram na Argentina. Grandes dirigentes com forte compromisso em resolver a situação. O Talleres agradece imensamente a visita e a disposição em assumir a responsabilidade de encontrar uma solução. Eles representam uma grande instituição, uma das melhores do mundo, como o Corinthians — disse à "Espn".

continua após a publicidade

— Encontrar uma solução não será fácil, pois a direção anterior não dava as caras há quase dois anos e meio! Esperamos que uma solução seja encontrada e que possamos permanecer unidos como instituições. Muito respeito e admiração pelo presidente do Corinthians. Agora precisamos descobrir como resolver a questão da dívida. Já estamos trabalhando nisso — completou.

+ Aposte na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.