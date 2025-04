Memphis desfalca o Corinthians na Copa do Brasil; veja provável escalação

Memphis segue se recuperando de um trauma na perna direita e não viajou com o grupo para Novo Horizonte, onde o Corinthians enfrenta o Novorizontino, nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Além do atacante, Gustavo Henrique também foi poupado pela comissão técnica e ficará em São Paulo para realizar um controle de carga. Além das baixas, Dorival Júnior não poderá contar com Rodrigo Garro, que segue se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Atenção com Memphis

Na derrota do clube alvinegro para o Flamengo por 4 a 0, no último domingo (27), no Maracanã, Memphis precisou ser substituído ainda na primeira etapa. O jogador dividiu com Léo Ortiz, do Flamengo e recebeu um chute na perna direita. Ramon Abatti Abel marcou falta, mas não puniu o defensor com cartão amarelo. O camisa 10 precisou sair para a entrada de Igor Coronado.

O jogador sofre com dores após a pancada, mas não recebeu nenhum diagnóstico mais problemático até o momento. No início deste mês, Memphis sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, em vitória contra o Vasco, e ficou fora de uma partida da Sul-Americana, o empate por 1 a 1 contra o América de Cali, na Colômbia.

Memphis desfalca o Timão no duelo contra o Novorizontino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Provável escalação do Corinthians

O duelo será às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. Dorival Júnior manifestou que tem o interesse em montar a equipe com dois atacantes e deve escalar o Timão com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho e Cacá (Félix Torres) e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo, José Martínez e Breno Bidon; Romero e Yuri Alberto.