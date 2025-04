Sem Memphis, Corinthians finaliza preparação para estreia na Copa do Brasil

O Corinthians finalizou a preparação para o confronto contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil. Nesta terça-feira (29), o elenco treinou no CT Dr Joaquim Grava, sob o comando de Dorival Júnior, novo treinador do Timão.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dois atletas não estiveram na atividade no gramado, que foi liberada para a imprensa: o zagueiro Gustavo Henrique, por um controle de carga, e o atacante Memphis, que segue se recuperando de um trauma na perna direita.

A ausência do holandês aumentou a preocupação da Fiel sobre um possível desfalque do atacante no confronto pela competição nacional. Rodrigo Garro também não esteve em campo, mas era uma baixa esperada, pois o atleta se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito, e deve retornar aos treinos na próxima semana.

Dorival comandou o trienamento do Timão (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

A atividade

O treinamento aconteceu após a entrevista coletiva de Dorival Júnior no CT Dr. Joaquim Grava. Os jornalistas que acompanharam a apresentação puderam assistir aos primeiros quinze minutos da atividade.

Inicialmente, somente três jogadores estiveram no gramado: Léo Maná, e os pouco utilizados na temporada, Kayke e Giovane, que não é relacionado por problemas contratuais. Em seguida, o restante dos atletas foram ao gramado.

O primeiro treinamento foi um enfrentamento em campo reduzido. Dorival Júnior acompanhou de canto, enquanto conversava com Fabinho Soldado. André Ramalho também parou para bater um papo com membros da comissão técnica, mas logo retornou à atividade.

Estreia na Copa do Brasil

Inscrito no BID, a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians será nesta quarta-feira (30), contra o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília). O duelo será no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.