PSG repete atitude de Memphis, do Corinthians, contra o Arsenal

O PSG iniciou a partida contra o Arsenal, nesta terça-feira (29), da mesma forma que Memphis fez em Corinthians x Palmeiras. O jogo é válido pela ida da semifinal da Champions League. O derby, que viralizou a atitude de Depay, foi no dia 12 de abril, pelo Brasileirão.

No momento em que o juiz autorizou o início do jogo, Memphis chutou a bola para a lateral do campo de ataque do Corinthians, dando a posse para o Palmeiras. O objetivo da atitude do jogador foi obrigar o adversário a sair com a bola em uma zona perigosa do campo, onde o Timão pudesse pressionar.

Da mesma maneira, o PSG deu o pontapé inicial entregando a posse para o Arsenal. Narrador da transmissão no SBT, Tiago Leifert relembrou o lance do holandês do Corinthians. Essa não é a primeira vez que o PSG tenta a jogada nesta temporada.

- Esse tipo de jogada não é tão incomum. Nas últimas semanas, equipes como Lyon e PSG iniciaram partidas com a mesma tática utilizada pelo Corinthians. Na temporada 2017-18, o Olympique de Marseille chegou à final da Europa League com essa estratégia - disse Lucas Borges, jornalista especialista em futebol internacional no Lance!, na época em que Memphis utilizou a estratégia.

Memphis em Corinthians x Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

1️⃣1️⃣ Escalações de Arsenal x PSG, pela ida da semifinal

🔴⚪ ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

⚽ GOL: David Raya

⚽ LTD: Jurrien Timber

⚽ ZAG: William Saliba

⚽ ZAG: Jakub Kiwior

⚽ LTE: Myles Lewis-Skelly

⚽ VOL: Declan Rice

⚽ VOL: Mikel Merino

⚽ MEI: Martin Odegaard

⚽ PTD: Bukayo Saka

⚽ PTE: Gabriel Martinelli

⚽ CTA: Leandro Trossard

🔵⚪🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

⚽ GOL: Gianluigi Donnarumma

⚽ LTD: Achraf Hakimi

⚽ ZAG: Marquinhos

⚽ ZAG: William Pacho

⚽ LTE: Nuno Mendes

⚽ VOL: Fabián Ruiz

⚽ VOL: João Neves

⚽ MEI: Vitinha

⚽ PTD: Khvicha Kvaratskhelia

⚽ PTE: Desiré Doué

⚽ CTA: Ousmane Dembélé