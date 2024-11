O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o Corinthians pelo episódio em que uma cabeça de porco foi arremessada no gramado da Neo Química Arena durante a vitória alvinegra por 2 a 0 contra o Palmeiras, no início deste mês.

continua após a publicidade

➡️Corinthians: ‘Vaquinha’ arrecada R$ 6 milhões em menos de 20 horas

Conforme a decisão da 4ª Comissão Disciplinar do STJD, o Corinthians terá que pagar uma multa R$ 60 mil. O clube se livrou de uma punição mais grave, como a perda de mandos de campo na reta final do Campeonato Brasileiro.

A justificativa para uma punição mais branda foi a colaboração do clube para a identificação dos infratores. O Corinthians disponibilizou imagens de câmeras da Neo Química Arena para facilitar a investigação das autoridades.

continua após a publicidade

A sessão também condenou o Timão a pagar R$ 35 mil por outro ato da torcida durante a vitória no Dérbi. Durante a partida, torcedores exibiram uma faixa de protesto contra a CBF com os dizeres "CBF = Corrupção Brasileira de Futebol".

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

(Foto: Reprodução/X/Daynatale)

Investigação

No dia da partida, três torcedores foram detidos ainda na Neo Química Arena. O mentor do ato, Osni Fernando Luiz, conhecido como "Cicatriz", confessou que comprou a cabeça de porco na manhã da partida e declarou que a ideia era promover uma 'brincadeira sadia'.

continua após a publicidade

- A provocação é sadia, não peguei barra de ferro para agredir ninguém, não dei soco em ninguém. O futebol tem que parar com isso, o futebol raiz tem que viver, nos anos 1990, todo mundo ia para o jogo junto, brincava com o outro. Hoje chegou em uma proporção que estão acabando com o futebol - disse o torcedor.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Os torcedores envolvidos podem sem multados, punição prevista no artigo 21 da Lei Geral do Esporte. Apesar de se dizer arrependido, Osni Fernando Luiz ganhou notoriedade com o caso e costuma fazer conteúdos relacionados ao ato em suas redes sociais.