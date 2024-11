Corinthians: ‘Vaquinha’ arrecada R$ 6 milhões em menos de 20 horas

A campanha de financiamento coletivo promovida pela torcida organizada Gaviões da Fiel para pagar a dívida do estádio do Corinthians já arrecadou mais de R$ 6 milhões em menos de um dia do lançamento.

O site da 'vaquinha' entrou no ar às 19h10 da quarta-feira (27). Desde então, os torcedores já doaram R$ 6 milhões. O objetivo dos Gaviões da Fiel é arrecadar R$ 700 milhões para ajudar o Corinthians a pagar a dívida que possui com a Caixa Econômica Federal referente ao estádio.

A plataforma oferece cinco opções de doação, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. No site é possível acompanhar quanto foi arrecadado em tempo real.

Mobilização da Fiel

Logo nas primeiras horas de campanha, a plataforma saiu do ar devido à quantidade acessos. Nas redes sociais, torcedores relataram dificuldades para contribuir com o financiamento coletivo. Alexandre Domênico, presidente dos Gaviões da Fiel, pediu paciência à Fiel.

- Em menos de dez minutos, o site recebeu 1 milhão de acessos. Estamos trabalhando para estabilizar tudo e logo estará funcionando normalmente. Pedimos a paciência de todos os torcedores. Em breve, o site estará funcionando normalmente para você concluir sua doação - disse o dirigente da torcida em suas redes sociais.

Os torcedores que conseguiram realizar a doação receberam um certificado oficial. Personalidades ilustres revelaram que contribuíram com a vaquinha como os cantores Hariel, Badauí, a apresentadora Sabrina Sato e a atriz Alessandra Negrini.

Quanto é necessário para quitar a dívida do Corinthians?

A dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal é estimado em R$ 710 milhões. Os valores doados na campanha são revertidos diretamente para o pagamento deste débito, sem interferência de terceiros.

Os Gaviões da Fiel pretendem arrecadar o valor em até seis meses, tempo de duração máxima da campanha. Caso a meta seja atingida antes do prazo, a 'vaquinha' será interrompida. A Neo Química Arena foi construída em 2014 para a Copa do Mundo.