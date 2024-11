Após o acerto em definitivo de Hugo Souza com o Corinthians, Memphis Depay foi às redes sociais parabenizar o companheiro. A novela entre o jogador, o clube paulista e o Flamengo rendeu por meses, até o acerto pela compra do goleiro.

— Parabéns, irmão! Agora, vamos por mais — escreveu o holandês no story do Instagram.

Após desacordos entre as diretorias de Corinthians e Flamengo, o clube paulista fechou a compra do goleiro Hugo Souza. O Timão pagou o valor de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) à vista, e adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador.

Patrocinadora principal do Corinthians, a Esportes da Sorte ajudou o Timão a comprar o goleiro Hugo Souza. O banco Daycoval também participou da operação, atuando como fiador do negócio.

Com a compra confirmada, agora o Timão já discute a extensão contratual de Hugo Souza. Segundo a apuração do Lance! a alta cúpula corintiana havia acordado na efetuação do empréstimo, a renovação do contrato até 2027. O staff do goleiro e Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, já discutem estender esse contrato.

Hugo Souza durante jogo entre Corinthians e Bragantino, pela Copa Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Agenda de Hugo Souza, Depay e Corinthians

O próximo compromisso de Hugo Souza e Memphis Depay com o Corinthians será contra o Criciúma. A partida, válida pela 36ª rodada, acontecerá no sábado (30), às 19h30 (de Brasília).