Acabou a novela. Após desacordos entre as diretorias de Corinthians e Flamengo, o clube paulista fechou a compra do goleiro Hugo Souza. O Timão pagou o valor de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) à vista, e adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

A reportagem do Lance! apurou que, além da compra do jogador, a cúpula corintiana já discute uma renovação contratual com Hugo. O vínculo, acordado na efetuação do empréstimo, vai até o final de 2027. O staff do goleiro e Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, já discutem estender esse contrato.

O Corinthians deve anunciar a aquisição do jogador ainda nesta terça-feira.

Emprestado pelo clube carioca até o final da temporada, o Timão exerceu o direito de compra definido no momento da transferência, mas precisou decidir o método de pagamento. O clube paulista tinha até o sábado (30) para concretizar a contratação.

Hugo comemorando vitória com a camisa do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Anteriormente, os cariocas recusaram a garantia financeira proposta pela direção corintiana, que havia colocado a Brax, parceira comercial de ambos os clubes, como fiadora. O motivo para a recusa é que a empresa também foi usada como garantia na compra do lateral-direito Matheuzinho, cujo pagamento ainda tem uma parcela atrasada.

Valor total que o Corinthians pagou ao Flamengo

Além dos R$ 4,8 milhões pela compra de Hugo, o Corinthians precisou quitar outros valores pelo goleiro: R$ 1 milhão pelo empréstimo e R$ 1,5 milhão em três multas de R$ 500 mil por escalar o jogador em jogos contra o time carioca. Ou seja, um custo de R$ 7,3 milhões.