Esportes da Sorte ajudou o Corinthians a comprar Hugo Souza

Patrocinadora principal do Corinthians, a Esportes da Sorte ajudou o Timão a comprar o goleiro Hugo Souza. O banco Daycoval também participou da operação, atuando como fiador do negócio.

O Timão pagou o valor de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) à vista, e adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo permanece com 40% do goleiro.

Hugo Souza em sua apresentação no Corinthians (Foto: Raphael Martinez / Agência Corinthians)

No total, o Corinthians desembolsou cerca de R$ 7,3 milhões para concretizar a contratação de Hugo. Esse valor inclui R$ 4,8 milhões pela compra, além de R$ 1 milhão referente ao empréstimo e R$ 1,5 milhão em multas (três de R$ 500 mil) por utilizar o goleiro em partidas contra o clube carioca.

De acordo com informações apuradas pelo Lance!, o clube paulista e o staff do atleta já estão em tratativas para estender o próximo vínculo contratual até o final de 2027. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e representantes do jogador têm debatido a renovação, sinalizando confiança no potencial de Hugo para os próximos anos.

O jogador estava emprestado ao Corinthians pelo clube carioca até o fim da temporada. No mês passado, o Timão exerceu a opção de compra prevista no contrato, mas enfrentou desafios para definir a forma de pagamento. A diretoria corintiana tinha até o último sábado (30) para finalizar o processo de aquisição.

Um dos obstáculos foi a recusa do clube carioca em aceitar a Brax, parceira comercial dos dois times, como garantia financeira. Essa negativa ocorreu porque a empresa já havia sido utilizada como fiadora na negociação do lateral-direito Matheuzinho, cuja transação ainda apresenta uma parcela pendente.