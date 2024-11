O jogo acontece apenas no sábado, mas a torcida do Corinthians já deu o recado que apoiará em peso a equipe diante do Criciúma pelo duelo na 36ª rodada do Brasileirão. Fotos e vídeos circularam nas redes sociais desde o começo da manhã desta quarta-feira mostrando corintianos que madrugaram em busca das entradas.

Nas redes, internautas que conseguiram comprar o ingresso comemoraram que estarão presentes na partida do fim de semana. Alguns chegaram na virada de terça para quarta.

- Eu cheguei lá meia-noite e graças a Deus consegui ingresso. E a fila já estava enorme. Vai Corinthians! Fiel Santa Catarina - escreveu um usuário no X, antigo Twitter.

Torcida do Corinthians faz fila em estádio do Criciúma para comprar ingre. Foto: Reprodução/redes sociais/X

As entradas estão sendo comercializadas apenas pessoalmente na bilheteria visitante do estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma. A bola rola no estádio às 19h30.

As entradas para o setor visitante estão sendo vendidas por R$ 110 a meia e R$ 220 a inteira. E apesar das vendas terem sido feitas de maneira física, a entrada dos corintianos será através do reconhecimento facial, cadastrado através da plataforma indicada pelo clube mandante.

O time mandante jogou na noite de terça contra o Fluminense no Rio de Janeiro e seguiu nesta manhã na capital carioca para uma sessão de treinamento. O retorno para Santa Catarina será na tarde desta quarta.

Para o jogo entre Criciúma x Corinthians, no setor visitante, torcedores do Corinthians formam uma fila enorme para comprar o ingresso, a fila começou desde a madrugada. A compra do ingresso é somente na bilheteria! pic.twitter.com/6n4GA72tgf — Loucos pelo Futebol (@LoucosPeloFu) November 27, 2024

O confronto tem um peso grande para os dois times, mas por motivos bem diferentes. Enquanto o Criciúma busca uma reabilitação rápida neste fim de campeonato para escavar de vez do rebaixamento, o alvinegro olha para cima e encara os rivais por uma vaga na pré-Libertadores.

Com 47 pontos, o Timão é o 9º colocado e tem a mesma pontuação do Bahia, o 8º. O Cruzeiro, que fecha o G7 - zona de classificação para a competição continental - também tem 47 pontos, mas um jogo a menos. Ele acontece contra o Grêmio na noite desta quarta.

Se o time mineiro tropeçar, os três vão com chances de classificação muito apertadas. Ainda há o encontro entre Corinthians x Bahia no dia 3 de dezembro, que pode mudar o rumo dessa classificação na reta final do Brasileiro.

O Criciúma abre o Z4 na 17ª posição com 38 pontos, apenas um atrás do Fluminense. O tricolor carioca é o 16º colocado, último antes da zona de rebaixamento.