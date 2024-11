Hugo Souza concedeu entrevista coletiva após treinamento desta quarta-feira (27), no CT Dr. Joaquim Grava. Contratado em definitivo pelo Corinthians, o goleiro se emocionou ao falar sobre o novo vínculo com o clube alvinegro.

- Eu fiz do Corinthians a oportunidade da minha vida, onde eu precisava provar para mim mesmo que eu era capaz de vestir a camisa de um time grande, muitas vezes eu duvidei do meu potencial, do que eu poderia fazer, mas minha família não soltou a minha mão, meus amigos não soltaram a minha mão e meu empresário não soltou a minha mão - disse o jogador

Na terça-feira (26), o Corinthians efetuou a compra de 60% dos direitos federativos do jogador junto ao Flamengo. O Timão gastou 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) à vista pela contratação de Hugo Souza, que terá vínculo até o final de 2027.

O jogador de 25 anos chegou ao Corinthians no meio de julho, vindo do Chaves, de Portugal, que havia sido rebaixado no campeonato local. Emprestado pelo Flamengo, Hugo Souza disputou 31 jogos pelo Timão nesta temporada. Nestes cinco meses, o goleiro caiu nas graças do Fiel por boas atuações e pela postura dento de campo.

- E vi o Corinthians como oportunidade da minha vida, e o clube me abraçou de forma que nem eu esperava. Sou muito grato por isso. Só quero fazer isso valer a pena. Foi quem abriu as portas para mim quando ninguém acreditava. Vinha de uma temporada que fui rebaixado em um clube pequeno de Portugal, tive altos e baixos no Flamengo, e o Corinthians abriu as portas para mim, o presidente, o Fabinho. Não sabia o que seria da minha carreira - disse o jogador.

Hugo Souza se emocionou a falar sobre o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

A contratação de Hugo Souza

Inicialmente, o Corinthians fechou a contratação de Hugo Souza por empréstimo até o final deste ano. Após as boas atuações, o Timão exerceu o direito de compra pré-estabelecido com o Flamengo. O clube alvinegro tinha até o final de novembro para pagar 800 mil euros ao clube carioca e garantir a permanência do goleiro.

O Flamengo chegou a recusar dois fiadores propostos pelo Timão para a operação. Após uma "novela" com a equipe carioca, o Corinthians efetuou o pagamento à vista em uma parceria com a patrocinadora máster do clube, a casa de apostas Esportes da Sorte.

A reportagem do Lance! apurou que, além da compra do jogador, a cúpula corintiana já discute uma renovação contratual com Hugo. O vínculo, acordado na efetuação do empréstimo, vai até o final de 2027. O staff do goleiro e Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, já discutem estender esse contrato.