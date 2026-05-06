Veja gol em Santa Fe x Corinthians: Gustavo Henrique empata no final

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/05/2026
22:59
Atualizado há 1 minutos
Rodallega marcou gol em Santa Fe x Corinthians pela Copa Sul-Americana (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
Rodallega marcou gol em Santa Fe x Corinthians pela Copa Sul-Americana (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
O Santa Fe saiu na frente do placar contra o Corinthians, nesta quarta-feira (6), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Para a ocasião, o atacante Hugo Rodallega foi o responsável por marcar para a equipe colombiana.

O gol aconteceu na segunda etapa. O cronômetro marcava 60 minutos, quando Obrian achou um lançamento preciso para o companheiro entre a linha de defesa do Timão. A ação fez Rodallega ficar de frente para o goleiro Hugo Souza para marcar.

Veja o gol abaixo:

A partida ia se encaminhando para um empate, quando Gustavo Henrique empatou o confronto nos acréscimos do segundo tempo. O cronômetro marcava 48 minutos, quando o zagueiro subiu mais que a defesa adversária para marcar de cabeça.

Corinthians ficou no empate fora de casa (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Como foi Santa Fe x Corinthians

Texto por: Guilherme Lesnok

A primeira etapa foi equilibrada entre as duas equipes. O Corinthians começou melhor, teve mais posse de bola, mas viu o Santa Fe igualar as ações e assumir o controle da partida. Nas chances reais de gol, o time colombiano assustou em finalização de fora da área do atacante Rodallega, enquanto o alvinegro respondeu em boa jogada de Lingard e Matheuzinho pela direita, mas o volante André não conseguiu completar para o gol.

A segunda etapa começou com o Santa Fe pressionando em busca do gol. Em poucos minutos, a equipe colombiana criou duas grandes chances, com Rodallega e Toscano, que exigiram boas defesas de Hugo Souza. Os donos da casa ainda assustaram em cabeceio de Emmanuel Oliveira. O gol que abriu o placar saiu aos 14 minutos. Após passe entre a defesa do Corinthians, Rodallega apareceu livre para marcar. O empate do Timão, no entanto, saiu nos acréscimos, com Gustavo Henrique de cabeça.

