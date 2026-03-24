Ex-Jogador do Corinthians fala sobre Dorival: 'Não sei se pode sonhar'

O desempenho de Dorival Junior e Corinthians foi uma pauta presente no novo quadro 'Galvão FC', apresentado no SBT e dirigido pelo narrador Galvão Bueno. Alexandre Pato foi o convidado especial para o programa, o ex-atleta marcou história no clube paulista.

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O programa trouxe pautas como Seleção Brasileira, convocados por Ancelotti e o desempenho de Dorival, tanto no comando da Amarelinha quanto no Corinthians.

Pato alerta sobre desempenho do Corinthians (Foto: Reprodução/Galvão FC/YouTube)

Corinthians pode buscar um título?

Ao ser questionado por Galvão sobre o desempenho inicial do professor no comando Corinthiano, Alexandre Pato não poupou elogios e apontou como ele consegue desempenhar essa qualidade inicial em todos os clubes:

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- Eu acho que quando o Dorival precisa dar um 'restart', reiniciar tudo do zero, ele é um cara que consegue fazer muito bem. Ele fez no São Paulo, fez no Corinthians. Eu acho que o Dorival é um cara sensacional - afirmou o ex-atleta.

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Posteriormente, Pato alertou ao clube algumas questões sobre o histórico de queda de desempenho do professor do Timão. O ex-Corinthians deixou uma incerteza após apontar questões presentes:

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- Vejo que o Corinthians tem que mudar algumas coisas, tem que se ajustar internamente. Até o final deste Campeonato Brasileiro, não sei se o Corinthians pode sonhar como sonhou no início deste ano. - alertou Pato.

Desempenho recente

O Alvinegro Paulista vive um momento recente de instabilidade na temporada, apesar de ter começado o ano com moral ao conquistar a Supercopa do Brasil 2026 sobre o Flamengo, o desempenho caiu consideravelmente nas semanas seguintes.

No Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Dorival Júnior acumula uma sequência negativa, o time chegou a engatar seis jogos seguidos sem vencer. Os resultados mais recentes mostram um padrão: o Corinthians até cria chances e, em alguns jogos, apresenta organização, mas falha na finalização e no controle dos jogos.

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