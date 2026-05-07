Gustavo Henrique celebra gol salvador e destaca entrega do Corinthians

Grande herói do Corinthians na noite desta quarta-feira (06), no empate em 1 a 1 contra o Santa Fe, o zagueiro Gustavo Henrique voltou a ser protagonista com a camisa alvinegra, mas desta vez no ataque. Foi dele o gol de empate nos acréscimos, resultado que deixou o Timão muito próximo da classificação para a próxima fase da Libertadores.

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Apesar do resultado positivo, o Corinthians teve dificuldades durante a partida, principalmente na segunda etapa. A equipe colombiana criou duas grandes chances com Rodallega e Toscano, que exigiram boas defesas de Hugo Souza. Os donos da casa ainda levaram perigo em cabeceio de Emmanuel Oliveira.

A segunda etapa começou com o Santa Fe pressionando em busca do gol. O time colombiano abriu o placar aos 14 minutos, quando Rodallega recebeu passe entre os zagueiros do Corinthians e finalizou para as redes. O empate do Timão, no entanto, saiu nos acréscimos, com Gustavo Henrique marcando de cabeça.

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— É um resultado muito importante, sabemos que a gente não poderia perder esse jogo, praticamente a gente já classificava, e nosso objetivo era ganhar. Sabemos que essa era a última chance que eles tinham, então seria um jogo muito pegado, assim como foi, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, infelizmente, acabamos tomando um gol, tivemos que correr atrás numa altitude contra um adversário que se fechou muito bem, e, nos minutos finais, eu consegui me posicionar bem. Graças a Deus, consegui fazer um movimento correto e ajudar a nossa equipe — disse Gustavo Henrique em entrevista após o jogo.

Gustavo Henrique subiu mais alto que toda defesa do Santa Fe (Foto: Luis Acosta/AFP)

Situação do Corinthians na Libertadores

Com o placar, o Corinthians agora soma 10 pontos e segue na liderança do Grupo E da Libertadores. A equipe de Fernando Diniz mantém vantagem confortável na chave, enquanto o Santa Fe chegou aos dois pontos e permanece na terceira colocação. Platense aparece em segundo, com seis pontos, e o Peñarol é o lanterna, com um.

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Agora, para o Corinthians garantir a classificação ainda nesta rodada, o Peñarol não pode vencer o Platense no duelo desta quinta-feira (7), na Argentina.

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