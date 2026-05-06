Santa Fe x Corinthians: Hugo Souza deixa o campo escoltado por Diniz após confusão

O empate entre Corinthians e Santa Fe terminou em clima de confusão no estádio El Campín, pela quarta rodada da Libertadores. Após o apito final, jogadores da equipe colombiana partiram para cima do goleiro Hugo Souza, gerando um tumulto generalizado no gramado. O arqueiro do Timão precisou deixar o campo escoltado por seguranças e também pelo técnico Fernando Diniz.

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Na saída para os vestiários, torcedores do Santa Fe arremessaram objetos em direção a Hugo Souza, aumentando ainda mais a tensão no estádio. A arbitragem e integrantes das comissões técnicas tentaram conter os ânimos durante a confusão, que se estendeu por alguns minutos após o encerramento da partida.

Mesmo sem a presença do goleiro Hugo Souza, que se dirigiu aos vestiários após a confusão, o restante do elenco do Corinthians foi até o setor destinado à torcida alvinegra para saudar os torcedores e comemorar o resultado conquistado fora de casa.

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—Na verdade, eu não consegui ver exatamente o que aconteceu, só vi o pessoal correndo em cima do Hugo [Souza]. A nossa equipe também começou a correr para se proteger. Acredito que eles (atletas do Santa Fe) estavam de cabeça quente pelo gol que sofreram no final, o que acabou elevando os nervos. Felizmente para nós, o gol aconteceu. No meio daquela tensão, tentamos nos proteger ao máximo e apaziguar os ânimos para que a confusão não aumentasse — disse o zagueiro Gustavo Henrique, autor do gol de empate, em entrevista à "Paramount+".

Gustavo Henrique marcou o gol de empate do Corinthians (Foto: Luis Acosta/ AFP)

Como foi Corinthians x Santa Fe?

A primeira etapa foi equilibrada entre as duas equipes. O Corinthians começou melhor, teve mais posse de bola, mas viu o Santa Fe igualar as ações e assumir o controle da partida. Nas chances reais de gol, o time colombiano assustou em finalização de fora da área do atacante Rodallega, enquanto o alvinegro respondeu em boa jogada de Lingard e Matheuzinho pela direita, mas o volante André não conseguiu completar para o gol.

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A segunda etapa começou com o Santa Fe pressionando em busca do gol. Em poucos minutos, a equipe colombiana criou duas grandes chances, com Rodallega e Toscano, que exigiram boas defesas de Hugo Souza. Os donos da casa ainda assustaram em cabeceio de Emmanuel Oliveira.

O gol que abriu o placar saiu aos 14 minutos. Após passe entre a defesa do Corinthians, Rodallega apareceu livre para marcar. O empate do Timão, no entanto, saiu nos acréscimos, com Gustavo Henrique de cabeça.

Com o placar, o Corinthians agora soma 10 pontos e segue na liderança do Grupo E da Libertadores. A equipe de Fernando Diniz mantém vantagem confortável na chave, enquanto o Santa Fe chegou aos dois pontos e permanece na terceira colocação. Platense aparece em segundo, com seis pontos, e o Peñarol é o lanterna, com um.

Agora, para o Corinthians garantir a classificação ainda nesta rodada, o Peñarol não pode vencer o Platense no duelo desta quinta-feira (7), na Argentina.

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