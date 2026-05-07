O técnico Fernando Diniz destacou a atuação do Corinthians no empate por 1 a 1 contra o Santa Fe, na noite desta quarta-feira (6), no estádio El Campín, pela quarta rodada da Libertadores. A equipe saiu atrás no placar, mas buscou o empate com o zagueiro Gustavo Henrique.

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O treinador ressaltou que, além do adversário, outro fator representou um grande desafio para o Corinthians: os 2.640 metros de altitude do Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, palco da partida.

— A administração da altitude tem que ser feita, no final foi na superação. São 200 metros a menos do que Quito. Não é igual jogar no nível do mar. É difícil jogar aqui. Era um jogo com características muito diferentes e os jogadores se superaram muito, especialmente na parte final do jogo. A gente não merecia, nem a torcida, levar uma derrota para a casa — disse Diniz.

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Apesar do resultado positivo, o Corinthians teve dificuldades durante a partida, principalmente na segunda etapa. A equipe colombiana criou duas grandes chances com Rodallega e Toscano, que exigiram boas defesas de Hugo Souza. Os donos da casa ainda levaram perigo em cabeceio de Emmanuel Oliveira.

A segunda etapa começou com o Santa Fe pressionando em busca do gol. O time colombiano abriu o placar aos 14 minutos, quando Rodallega recebeu passe entre os zagueiros do Corinthians e finalizou para as redes. O empate do Timão, no entanto, saiu nos acréscimos, com Gustavo Henrique marcando de cabeça.

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— É aquela coisa, vai Corinthians até o final. E foi. Foi uma experiência muito rica hoje. O gol naquele momento foi a celebração de um time que não desiste. O time nos minutos finais estava jogando em uníssono com a torcida. Torcida não parava, time não parava. Time jogou com coragem, não ficou desorganizado. Embora seja empate, muita gente vai lembrar do jogo de hoje — destacou.

— A gente jogou bem, soube controlar o jogo. A bola longa favorecia muito eles. O time está de parabéns pelo entendimento do jogo, mas principalmente pela garra e pela representatividade que o time teve do que é ser Corinthians — comentou.

Gustavo Henrique marcou o gol de empate do Corinthians (Foto: Luis Acosta/AFP)

Situação do Corinthians na Libertadores

Com o placar, o Corinthians agora soma 10 pontos e segue na liderança e invicto do Grupo E da Libertadores. A equipe de Fernando Diniz mantém vantagem confortável na chave, enquanto o Santa Fe chegou aos dois pontos e permanece na terceira colocação. Platense aparece em segundo, com seis pontos, e o Peñarol é o lanterna, com um.

Agora, para o Corinthians garantir a classificação ainda nesta rodada, o Peñarol não pode vencer o Platense no duelo desta quinta-feira (7), na Argentina.

— É motivo de alegria. Obviamente não fico pensando nesses números, mas espero conseguir estender o máximo possível. Muito bom construir essa invencibilidade aqui no Corinthians — finalizou.

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