menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Yuri Alberto iguala marca de Neto pelo Corinthians

Camisa 9 chegou ao número de 80 gols pelo Timão

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 24/03/2026
04:00
Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)
imagem cameraYuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Yuri Alberto alcançou a marca de 80 gols com a camisa do Corinthians. A marca foi atingida no empate diante do Flamengo, na Neo Química Arena, em confronto que terminou 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O gol saiu no segundo jogo após o atleta se recuperar de lesão. O camisa 9 voltou depois de tratar uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, que o fez desfalcar o Timão nos últimos compromissos.

— Caramba, atingir mais uma marcar aqui na nossa casa com a Fiel empurrando é uma parada de outro mundo, estava com saudade disso. Primeiramente, quero agradecer muito a Deus e à minha família por estarem comigo nesse retorno, me dando força pra voltar bem — disse Yuri Alberto.

continua após a publicidade

Com a marca, Yuri Alberto igualou os números de Neto, um dos maiores ídolos do Corinthians. O ex-meia disputou 228 jogos e marcou 80 gols pelo clube.

— Igualar a marca de um ídolo como o Neto é uma honra absurda, fico feliz demais de colocar meu nome na história desse clube gigante — finalizou o camisa 9.

continua após a publicidade

A lista de maiores artilheiros é liderada por Cláudio Christóvam, com 306 gols, seguido por Baltazar, na segunda colocação, com 269. Teleco aparece na terceira posição, com 257 gols marcados.

Corinthians Neto (Arquivo L!)
Neto pelo Corinthians (Foto: Arquivo L!)

Yuri Alberto pelo Corinthians

Yuri Alberto atingiu a marca de 80 gols com a camisa do Corinthians após disputar 217 partidas pelo clube, sendo 185 como titular. Além da artilharia, o atacante também soma 21 assistências no período, participando diretamente de gols a cada 165 minutos em campo.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

No desempenho individual, o camisa 9 registra média de 2.5 finalizações por jogo, sendo 1.0 no alvo, além de 0.7 passes decisivos por partida e 27 grandes chances criadas. O atacante apresenta 46% de conversão nas grandes oportunidades e precisa de 6.9 finalizações para marcar. Nos duelos, tem 42% de eficiência, sofre 1.4 faltas por jogo e possui nota média de 6.98 no Sofascore.

Yuri Alberto pelo Corinthians

  1. 217 jogos (185 titular)
  2. 80 gols
  3. 21 assistências
  4. 165 minutos para participar de gol
  5. 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
  6. 0.7 passes decisivos por jogo
  7. 46% de conversão em grandes chances
  8. 27 grandes chances criadas
  9. 6.9 finalizações para marcar
  10. 42% de eficiência nos duelos
  11. 1.4 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.98

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias