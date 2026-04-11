De saída? Memphis Depay deixa futuro no Corinthians em aberto com publicação

O holandês, Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians realizou uma postagem no seu perfil do Instagram que incomodou os torcedores do Alvinegro. O atleta, que está fora do Derby contra o Palmeiras neste domingo (12), porque está na Holanda, onde faz o tratamento após ser constatado um estiramento no músculo anterior da coxa direita, conforme foi divulgado pelo clube.

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A postagem, estava em um carrossel no Instagram do jogador, onde a imagem retratava três opções ligadas á vida profissional do jogador. Entre elas, permanecer no emprego atual, buscar novos caminhos ou sair sem um plano definido.

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Veja:

Publicação de Memphis Depay chama atenção da torcida. (Foto: Reprodução)

Nas redes socias, a repercussão foi imediata e em poucos minutos o conteúdo se espalhou entre os torcedores do Alvinegro que não estão satisfeitos com a temporada do camisa 10. Embora acumule números importantes e três títulos com o Corinthians, Memphis não tem uma temporada animadora com o Timão. O holandês soma, até aqui, 12 jogos, um gol e uma assistência.

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Veja a repercurssão:

Como foi a lesão de Memphis?

Memphis foi titular e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos no empate por 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No confronto, foi responsável por iniciar a jogada do gol de empate, marcado por Yuri Alberto após cruzamento de Matheus Bidu.

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Memphis deixou o campo lesionado (Foto: Peter Leone/Reprodução)

O camisa 10 foi submetido a exames de imagem com membros do departamento médico do Corinthians, que constataram um estiramento no músculo anterior da coxa direita, conforme divulgou o clube no dia 21 de março.

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