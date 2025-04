Memphis critica desorganização do Corinthians: ‘Isso não é futebol’

O Corinthians vive uma má fase no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (16), o Timão foi derrotado por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena, caiu para o 12º lugar na tabela da competição nacional. Após o duelo, Memphis questionou a organização tática da equipe nas últimas partidas. O holandês reclamou que o time acaba ficando espaçado durante as partidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Estudar o jogo faz parte do que faço em cada partida. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. E então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer — disse o jogador em entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

Pés no chão

Os dois gols que o Corinthians levou na derrota para o Fluminense aconteceram no segundo tempo, marcados por Renê e Arias. O Timão acumula duas derrotas no Brasileirão, pois perdeu o jogo anterior por 2 a 0 para o Palmeiras, na Arena Barueri. Memphis defendeu que o clube alvinegro precisa voltar a realidade e não pode se deslumbrar com a conquista do título do Paulistão.

continua após a publicidade

— Temos que assumir a nossa responsabilidade. Se você acha que, por termos vencido o Paulista, somos o melhor time do mundo, a realidade é que não somos. Temos que melhorar. Como estamos melhorando? Acho que temos que analisar criticamente o que está acontecendo no clube, o que podemos fazer melhor dentro dos jogos, porque não se pode simplesmente dizer que o time não corre ou que não quer vencer. Para mim, é besteira. Futebol não é sobre isso, pelo menos na minha opinião — enfatizou o atacante na zona mista da Neo Química Arena.

Memphis foi sincero após derrota do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Corinthians volta a entrar em campo no sábado (19), às 16h (de Brasília), contra o Sport, em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.