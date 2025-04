Auxiliar do Corinthians aponta motivo para sequência negativa no Brasileirão

O Corinthians perdeu para o Fluminense por 2 a 0, nesta quarta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro. A derrota na Neo Química Arena foi a segunda consecutiva na competição nacional e agravou o mau momento que a equipe vive após a conquista do Paulistão.

Os gols da equipe carioca foram marcados nos segundo tempo por Renê e Arias. Até então, a partida estava disputada, sem grandes chances, mas com o Corinthians em cima do adversário. Em entrevista coletiva, Emiliano Díaz lamentou o gol do Fluminense, que segundo ele, foi raro e afetou a equipe no decorrer do jogo.

— São jogadas e situações em que a gente espera que não aconteça essa conclusão. Foi um gol raro, estranho, de um lateral que é canhoto e bateu de direita, um gol incrível. Isso afetou animicamente o time. Vínhamos não jogando em grande nível, mas tínhamos controle. Era uma partida intensa das duas equipes — disse o auxiliar após o confronto

Emiliano Díaz lamentou os resultados negativos no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Sequência negativa

O Corinthians acumula duas derrotas no Brasileirão. Antes do confronto contra o Fluminense, o Timão havia perdido para o Palmeiras por 2 a 0, na Arena Barueri. Emiliano Díaz justificou que os resultados negativos são frutos de uma oscilação do elenco, mas nega que o grupo tenha 'relaxado'.

— Caiu por circunstâncias, o time não é assim, nós não somos assim. Queremos seguir brigando por títulos, quando escuto que demos uma relaxada fico triste. Não somos robôs. Nos momentos ruins, como cabeças do grupo, temos que apoiá-los. Nós pedimos perdão ao torcedor porque o desempenho não foi o que queríamos. Mas não é que está tudo mal para falar assim. Tivemos oscilações que não podemos ter, mas agora é se recompor, botar a cara de novo e seguir adiante, como sempre fizemos — falou o argentino.