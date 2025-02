Memphis com a 10 impulsiona a venda de camisas do Corinthians

Memphis se tornou camisa 10 do Corinthians na vitória do clube sobre o Santos por 2 a 1, na última quarta-feira (12), na Neo Química Arena. A diretoria do Timão preparou uma festa para a mudança de uniforme do holandês.

Com um mosaico da torcida indicando a camisa 10 e um patch com o rosto do jogador no centro do uniforme, o Corinthians mobilizou o clássico em homenagem ao atacante do Timão. A mobilização surtiu efeito.

No dia da partida, a loja Todo Poderoso Timão, localizada na Neo Química Arena, vendeu 500 camisas com o nome de Memphis e o número 10, um crescimento de 50% em relações as vendas em dias de jogos. Destas, 70% receberam o patch personalizado para o jogador.

Memphis em ação pelo Corinthhians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Mudança de astral

Memphis assumiu a camisa 10 do Corinthians devido a uma cláusula em seu contrato com o clube, assinada em setembro. No último ano, Garro vestiu o mítico número, mas precisou cedê-lo após a exigência do holandês.

O que poderia ser uma crise, se tornaram duas festas em homenagens aos jogadores. Na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo, no último domingo (9), Garro foi homenageado ao fazer a sua estreia com a camisa 8. O número é icônico no Timão e foi usado por diversos ídolos como Sócrates, Rincón e Basílio. Na ocasião, a torcida também promoveu um mosaico e foi elaborado um patch comemorativo. Mesmo com a celebração, o argentino confessou um desconforto com a situação.

— Se o clube vê algum tipo de benefício e achou que era o ideal neste momento, a mim, me cabe respeitar. Como já repeti aqui, não foi uma situação que me agradou, porque estaria mentindo e eu não gosto de mentir. Mas estou acima de tudo isso, a vida me ensinou que o mais importante sempre está por vir — disse o jogador em entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

Estratégia e reconhecimento

Se no vestiário gerou um desconforto, entre os torcedores a mudança de Garro para a camisa 8 foi motivo de celebração. No jogo contra o São Bernardo, o argentino foi um dos atletas mais exaltados pela torcida na Neo Química Arena.

O departamento de marketing do Corinthians trabalhou ativamente desde janeiro para a mudança do uniforme de Garro para a camisa 8. Diante da necessidade da troca, o argentino foi apresentado à importância do número para o clube e como a alteração não seria prejudicial, mas sim um reconhecimento ao atleta.

O marketing do clube trabalhou desde janeiro na concepção da campanha, mas as conversas com o atleta aconteceram na semana do jogo. Para apresentar a mudança a torcida, o Corinthians promoveu um evento na Neo Química Arena, com a presença da Gaviões da Fiel. A camisa 8 foi entregue por Gustavo Viera, filho do Sócrates.