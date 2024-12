Memphis avalia início no Corinthians e define metas para o próximo ano

O Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, neste domingo (8). Yuri Alberto, Charles e Memphis fizeram os gols do Timão na última rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o nono triunfo consecutivo do clube alvinegro na competição

O holandês marcou um golaço na vitória. Nos acréscimos, o atacante aproveitou um rebote de chute de Alex Santana e finalizou de bicicleta para marcar o terceiro gol do Corinthians na partida contra o Tricolor Gaúcho.

O jogador foi uma peça importante na reviravolta do Timão nesta temporada. Contratado em setembro, Memphis chegou com a equipe na zona de rebaixamento. Após a sequência de vitórias, o Timão terminou a competição em sétimo lugar e está classificado para a Libertadores

— Eu preciso tempo, ficar quieto, olhar para trás e rever o que vivi nos últimos meses, muita coisa aconteceu, muita pressão, coisas bonitas, coisas desapontantes, como duas semifinais que perdemos, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No geral, o progresso foi bom. Comecei a conhecer melhor a liga, o país, o idioma. Foi um bom começo, infelizmente, acabou, vamos focar na próxima temporada — disse o atacante.

Memphis marcou um golaço contra o Grêmio (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Objetivos no Corinthians

Com contrato até julho de 2026, Memphis começa a planejar a próxima temporada do Timão. O holandês destacou a qualidade da equipe e apontou que o clube precisa focar em ganhar títulos na próxima temporada.

— Esse time é capaz de mais, temos que seguir focados e ter mais ambição. Nós podemos acrescentar isso ao nosso time na próxima temporada. Eu vou descansar e na próxima temporada vamos tentar focar em ganhar títulos, jogar um bom futebol, temos que ter nosso DNA impresso no Corinthians - finalizou o atacante