Citadini projeta diretoria e defende executivo ligado ao Corinthians no futebol

Roque Citadini oficializou sua candidatura à presidência do Corinthians. A eleição será na próxima segunda-feira (25), no Parque São Jorge. A definição será a partir dos votos dos conselheiros. O Lance! entrevistou o postulante ao cargo, que contou alguma de suas intenções.

continua após a publicidade

O candidato traçou um perfil de quem pretende colocar no comando do futebol do Corinthians. Citadini não citou nomes, mas revelou que quer um ex-jogador liderando o departamento, de preferência um que tenha o perfil do Corinthians.

— Nome eu não tenho, mas o futebol será dirigido por um executivo profissional. Tanto o futebol de base como o futebol principal, será um executivo que vai tocar, de preferência um jogador que tenha o perfil do Corinthians — disse o candidato.

continua após a publicidade

Atualmente, o executivo de futebol do Corinthians é Fabinho Soldado. Ex-jogador de Internacional e Fluminense, o profissional chegou ao Timão em 2024, e passou a ser contestado após maus resultados recentes. Citadini não garantiu sua permanência.

— Não sei, não gostaria de discutir nomes, mas o executivo tem que ser um ex-jogador com o perfil do Corinthians — esclareceu.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Lance! vai divulgar outros trechos da entrevista até a segunda-feira (25), data da eleição indireta no Corinthians.

Roque Citadini concedeu entrevista ao Lance! (Foto: Alan Morici/LANCE!Press)

Veja outros trechos da entrevista

Lance!: Quando o Osmar Stábile assumiu, ele chamou nomes de antigas diretorias para compor a equipe. Você pensa em convidar conhecidos de antigas gestões que você trabalhou para a diretoria?

Roque Citadini: Não, eu acho que temos que trazer gente nova, isso é importante.

continua após a publicidade

Lance!: O Corinthians precisa quitar R$ 33 milhões com o Santos Laguna para deixar de ter um transfer ban. Você está atualizado sobre a questão, como pensa em resolver?

Roque Citadini: Eu estou acompanhando, espero que, se não solucionar agora, teremos que solucionar mais para frente.

Lance!: Quando você esteve na diretoria do Corinthians, no início dos anos 2000, o clube chegou a ter uma parceria com a Hicks Muse para um aporte financeiro no futebol. É algo que pode ser uma solução hoje em dia?

Roque Citadini: Olha, hoje não tem as empresas, viu, infelizmente não dá para falar isso, o futebol não tem essas empresas para poder trabalhar.

Lance!: Qual a sua opinião sobre o time do Corinthians?

Roque Citadini: O Corinthians tem um bom elenco, é um bom elenco. Não está ganhando muito, mas tem um elenco bom, temos que prestigiar esse elenco, é importante.

Lance!: Qual a sua opinião sobre a reforma do estatuto do Corinthians?

Roque Citadini: O Corinthians precisa atualizar o estatuto de acordo com a nova lei do futebol, precisa atualizar. Mas olha, não é o estatuto que vai salvar o clube, quem achar que é o estatuto está acreditando muito, não será o estatuto. Mas é preciso reformar sim.

Lance!: Qual é a sua principal proposta para as categorias de base?

Roque Citadini: A base, o clube tem que começar a trabalhar com jogador que ele é o dono, não de empresário. Jogador de empresário não dá nada para o clube, o clube não ganha e nem revela.

Lance!: Nos anos 2000 o clube revelou muitos jogadores, como o Gil, que você lembra bem e se destacou muito. Por que o clube não revela da mesma forma?

Roque Citadini: Porque foi errado o trabalho na base, aquele negócio de fazer acordo com empresário acabou com a base do Corinthians.

Lance!: Na gestão de Augusto Melo, o Chicão chegou a trabalhar na base, que foi um ex-jogador do Corinthians, parecido com a sua proposta. Você pensa em trazer antigos atletas do Corinthians para a base?

Roque Citadini: Não, a base será dirigida por um executivo ex-jogador.

Lance!: Você tem algum nome em mente?

Roque Citadini: Não tenho.