O Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, neste domingo (8). Yuri Alberto, Charles e Memphis fizeram os gols da vitória alvinegra na última rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 do Timão fez seu 15º gol na competição e terminou o torneio na liderança da artilharia junto a Alerrandro, do Vitória.

O gol de Yuri Alberto aconteceu ainda na primeira etapa. Após passe de Memphis, o atacante foi calçado por Pedro Geromel e o árbitro assinalou pênalti. O camisa 9 foi responsável pela cobrança e abriu o placar para o Corinthians.

— Acabou caindo no meu pé, eu sofri o pênalti, aí foi muita oração pedindo para fazer o gol. Eu tomei a melhor decisão, eu ia bater cruzado, quando vi que ele tirou o pé eu mudei na hora, só agradecimentos, foi um ano especial, tiveram muitos momentos difíceis, mas me fortaleceu bastante - disse o jogador após o confronto.

Yuri Alberto encerrou o ano com a artilharia do país nesta temporada, com 31 gols. O atacante teve uma reviravolta na temporada após iniciar o ano sofrendo muitas críticas da Fiel. Nos últimos oito jogos do Brasileirão, o atleta marcou dez gols.

— Foram muitos aprendizados, um ano de muito amadurecimento, quero só agradecer a todos que me dera suporte, agradecer a Deus que me manteve firme em todos estes momentos difíceis, muita gratidão pelo ano que passou - disse o jogador na saída de campo

Yuri Alberto fez o primeiro gol na vitória do clube alvinegro (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

Em sétimo lugar, o Timão garantiu classificação para a próxima Libertadores. O clube alvinegro volta a jogar pelo Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, no dia 15 de janeiro.