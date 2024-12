Corinthians fatura premiação milionária no Brasileirão; confira

O Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, neste domingo (8). Yuri Alberto, Memphis e Charles marcaram para o clube alvinegro. Válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o triunfo garantiu a sétima posição ao Timão na classificação final da competição nacional.

O desempenho do Timão no Brasileirão renderá R$ 33,7 milhões aos cofres alvinegros, valor destinado pela CBF ao sétimo colocado da competição. Além disso, o clube garantiu uma vaga na próxima edição da Libertadores.

A posição final representa uma das maiores reviravoltas do Brasileirão. Na 28ª rodada, o clube alvinegro ocupava a 18ª colocação na tabela, dentro da zona de rebaixamento, com 29 pontos. A equipe treinada por Ramón Díaz somou nove vitórias consecutivas na competição e garantiu uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

É a maior sequência de vitórias consecutivas do Corinthians na história do Brasileirão desde 2003, quando o torneio passou ser disputado em formato de pontos corridos. O Timão ficou perto de bater o recorde do torneio, nove triunfos, alcançados pelo Atlético-MG, em 2021, e Internacional, em 2020.

A classificação também garantiu ao Timão uma vaga na Copa do Brasil. A equipe de Ramón Díaz corria o risco de não participar do torneio após a má campanha no Campeonato Paulista, quando o clube foi eliminado na primeira fase do torneio.

Relembre a arrancada do Corinthians