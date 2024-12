Corinthians: Yuri Alberto é o artilheiro do Brasileirão e do país em 2024

Yuri Alberto é o artilheiro do Brasileirão nesta temporada. O atacante marcou o gol da vitória do Corinthians sobre o Grêmio por 3 a 0, neste domingo (8), no sul do país. O centroavante chegou a 15 gols e, junto a Alerrando do Vitória, foi o maior goleador desta edição da competição nacional.

Além disso, o jogador chegou a 31 gols no ano e se tornou o maior artilheiro do país na temporada. O segundo lugar no ranking é Pedro, do Flamengo, que deixou de jogar em agosto por uma lesão e marcou 30 vezes neste ano.

O atacante do Timão vai receber o Troféu Roberto Dinamite, entregue pela CBF ao maior goleador do campeonato. A organizadora do Campeonato Brasileiro também premiará Yuri Alberto com R$ 175 mil pela marca.

A CBF premia o artilheiro do torneio com R$ 100 mil e adiciona um bônus de R$ 5 mil por cada gol marcado. Alerrandro, jogador do Vitória, marcou na vitória do clube baiano sobre o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, e também vai receber um troféu e o prêmio em dinheiro.

Yuri Alberto encerra a temporada como artilheiro do Brasil (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Reviravolta de Yuri Alberto

O atacante enfrentou dificuldades no começo da temporada. Muito criticado pela Fiel, o jogador quase saiu do Timão na janela do meio de ano após uma proposta de R$ 121 milhões feita pelo Southampton, da Inglaterra.

O jogador permaneceu na equipe e alcançou a melhor fase de sua carreira. Yuri Alberto marcou dez gols nos últimos oito jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Os comandados de Ramón Díaz chegaram a nove vitórias consecutivas na competição nacional, um recorde na era dos pontos corridos, desde 2003.