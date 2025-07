Memphis aumenta lista de polêmicas e vira preocupação no Corinthians

Memphis retornou aos treinos nesta quinta-feira (10), um dia após faltar sem justificativa a uma atividade do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava. A diretoria emitiu uma nota comunicando uma reunião com o jogador, e segundo a cúpula alvinegra, a resolução do problema.

Entretanto, as recentes confusões de Memphis envolvendo sua passagem pelo Corinthians mudaram a imagem do holandês no Brasil. Contratado em setembro, o atacante chegou como esperança para salvar o clube da zona de rebaixamento, em uma temporada próxima do fim e com muitos problemas.

Memphis foi fundamental na campanha que levou o Corinthians do Z-4 à conquista de uma vaga na Pré-Libertadores. Fora de campo, mostrou disposição em conhecer a cultura brasileira, gravou músicas com o artista corinthiano MC Hariel, e conquistou os torcedores.

Holandês chegou com moral ao Corinthians (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Camisa 10 e climão nos bastidores

Neste ano, a relação teve mais poréns do que se imaginava inicialmente. A primeira polêmica surgiu no início da temporada, quando Memphis exigiu a camisa 10, que até então era de Garro, com base em uma cláusula contratual. A troca causou um desgaste interno, mas o Corinthians tentou contornar a situação nos bastidores, apostando em ações de marketing como a campanha “A Garro la Ocho” e a apresentação do holandês com o novo número.

Memphis assumiu a camisa 10 do Timão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Críticas abertas e queda de Ramón Díaz

A temporada correu, Memphis foi participativo na campanha do título do Paulistão de 2025, conquistado sobre o Palmeiras. Apesar da eliminação na Pré-Libertadores, o ano parecia melhor, até a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena, no dia 16 de abril, duas semanas após a glória estadual.

Após a derrota para os cariocas, Memphis soltou o verbo contra o momento da equipe comandada por Ramón Díaz. O holandês criticou publicamente a postura do time e sua 'desorganização'.

— Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós, são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol — disse o jogador na zona mista da Neo Química Arena, no dia da derrota.

A opinião ajudou a colocar fogo na crise. No dia seguinte, Ramón Diáz foi demitido pela gestão de Augusto Melo, que na sequência, contratou Dorival Júnior para o seu cargo.

Atacante teve atrito com Ramón Díaz (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Cavadinha

Dentro de campo, Memphis era quase uma unanimidade na Fiel. Os estádios seguiam cheios de torcedores com sua tradicional 'faixa', e o holandês seguia como um fenômeno midiático. Um lance infeliz na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, no dia 10 de maio, colocou o camisa 10 em xeque.

Quando o jogo no estádio Campos Maia, no interior paulista, estava 0 a 0, o Corinthians teve um pênalti ao seu favor. Memphis arriscou uma cavadinha e Walter defendeu com facilidade. Foi a primeira derrota do Timão sob o comando de Dorival Júnior.

Atacante perdeu pênalti contra o Mirassol (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Salários atrasados e ausência no treinamento

Em junho, o calendário nacional foi interrompido por conta da disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O Corinthians deu duas semanas de folga ao elenco, com reapresentação marcada para o último dia 27. Antes do retorno, a equipe de Memphis questionou uma dívida de aproximadamente R$ 6,1 milhões, referentes a bônus e direitos de imagem atrasados, e chegou a ameaçar que o jogador não se apresentaria caso o valor não fosse quitado. A diretoria acertou cerca de R$ 1,4 milhão com o holandês, que se reapresentou normalmente.

Mesmo durante a intertemporada, Memphis voltou a ser notícia. Na última quarta-feira (9), o atacante não compareceu ao treino sem apresentar justificativa. A diretoria alvinegra se reuniu com o jogador e, após tomar as providências cabíveis, considera o caso resolvido.

Briga com Neto

Durante o período de férias, Memphis voltou aos holofotes ao se envolver em uma polêmica com o apresentador Neto, ex-jogador do Corinthians. Na música "São Paulo Freestyle", o holandês criticou o comunicador, afirmando que ele estava "pagando de doido" pelas opiniões negativas sobre suas atuações.

— Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo “game”. Ou cada vez que menciona meu nome, suas contas estão sendo pagas — diz em trecho da música.

Neto respondeu em seu programa, xingou o holandês, e colocou mais lenha na fogueira. A briga terminou com ambos publicando fotos uns dos outros com nariz de palhaço no Instagram.

Futuro em risco?

O contrato de Memphis com o Corinthians tem duração até o dia 31 de julho de 2026. Além dos salários, bancados em conjunto com a patrocinadora Esportes da Sorte, o vínculo prevê o pagamento de bônus em casos de gatilhos, como, por exemplo, R$ 1.575.201 a cada cinco gols ou assistências do atacante.

O Corinthians possui uma dívida avaliada em R$ 2,5 bilhões, e sofre para arcar com a folha salarial. A multa rescisória de Memphis com o Timão é avaliada em 5 milhões de euros, cerca de R$ 32,7 milhões na cotação atual. O jogador foi contratado durante a gestão de Augusto Melo, e era próximo do ex-diretor financeiro Pedro Silveira.

A janela de transferências começa no dia 10 de julho, e o Corinthians concentra esforços para manter o holandês, apesar dos alto custo.