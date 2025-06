Astro do Corinthians, Memphis debocha de Neto após xingamento

A briga entre Memphis e Neto segue agitando os bastidores dos torcedores do Corinthians. Tudo começou quando o holandês criticou o apresentador em sua nova música, "São Paulo Freestyle". Nesta segunda-feira (23), o ex-camisa 10 do Timão não deixou barato e disparou contra o atacante, o chamando de "babaca".

Memphis voltou a cutucar em suas redes sociais. O holandês usou as redes sociais para debochar de Neto. O camisa 10 do Corinthians publicou uma foto do apresentador com uma camisa com seu rosto, colocou um nariz de palhaço em Neto e escreveu a legenda: "Meu jogador favorito".

(Foto: Reprodução/Instagram/Memphis)

A briga

Na sexta-feira (20), Memphis lançou uma nova música em sua carreira como rapper. Na letra de "São Paulo Freestyle", o holandês disparou contra Neto.

— Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game. Ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas — cantou o atleta do Corinthians.

A relação entre o comunicador, e ídolo do Timão, com Memphis teve alguns atritos. Nesta temporada, Neto criticou o holandês após a eliminação na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, em março. Na ocasião, afirmou que o camisa 10 priorizava sua carreira musical.

Resposta do Neto

Nesta segunda-feira (23), o apresentador iniciou o 'Donos da Bola', seu programa na Bandeirantes, com fortes críticas ao atacante do Corinthians. O ex-jogador do Timão, campeão do Brasileirão em 1990, afirmou que não precisa de dinheiro do holandês. Entre muitos xingamentos, disparou.

— Eu vi que o Memphis Depay fez uma música dizendo que eu sou doido, que todas as vezes que eu falo dele, continuo pagando minhas contas. Eu não preciso de ninguém para pagar minhas contas. Eu, por exemplo, ajudo a pagar o seu salário de R$ 6 milhões. Por quê? Porque eu sou Fiel Torcedor, eu sou sócio há 20 anos, eu tenho cadeira e eu dou dinheiro para o Corinthians. Mas eu não preciso ganhar dinheiro falando de você! — bradou o ídolo do Timão.

— Você está jogando em um clube que eu sou ídolo. Você não é ídolo, eu sou. Você não fez nenhum gol em clássico, foi medonho na Libertadores. Quem é você perto de mim no Corinthians?! São pouquíssimos os jogadores de futebol que eu suporto hoje em dia, de tanto que vocês são mesquinhos e individualistas — disparou