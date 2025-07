O atacante Memphis Depay não compareceu ao treino do Corinthians nesta quarta-feira (9), no CT do Parque São Jorge. O jornalista Breiller Pires, da ESPN, criticou a atitude do jogador e considerou a decisão do jogador como um "peso que bate no torcedor". O episódio acontece em meio a recentes turbulências financeiras enfrentadas pelo Corinthians, especialmente no que diz respeito ao pagamento de salários do elenco.

- Acho que o Memphis precisa entender que, no futebol, como em qualquer outro lugar, cobrar salário é um direito. Mas, quando você gera um prejuízo para a equipe e para o time, isso tem um peso que bate no torcedor. O grande responsável é o Corinthians, não tenho dúvidas disso. Mas o Memphis já se ligou no terreno onde ele está pisando. Mas eu acho que esse tipo de atitude só joga gasolina na fogueira e deixa as coisas mais complicadas. Se ele chegou no limite, eu defendo plenamente que ele resolva na justiça - argumentou o jornalista.

Momento conturbado no Corinthians

A ausência do atacante ocorre num momento importante para o Corinthians, que tenta se estabilizar dentro de campo após o período de pausa no calendário. O time ocupa atualmente a décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, e se prepara para encarar o Red Bull Bragantino neste domingo (13), às 19h, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada da Série A.

