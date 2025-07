Memphis retorna aos treinos no Corinthians após reunião com a diretoria

Memphis voltou a treinar com o elenco do Corinthians na manhã desta quinta-feira (10), no CT Dr. Joaquim Grava. O atacante holandês não participou da atividade de quarta-feira (9), e não esclareceu o motivo da ausência para o clube

continua após a publicidade

Antes do treino desta quinta, o jogador teve uma conversa com a diretoria. Depois da reunião, participou normalmente da atividade com o grupo. A diretoria, composta por Osmar Stábile, presidente interino do Corinthians, Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube alvinegro, e a comissão técnica, representada por Dorival Júnior, estiveram na reunião com Memphis.

A conversa aconteceu entre 9h (de Brasília) e 11h. A diretoria do Corinthians afirma que o jogador se justificou da ausência, e após as providências necessárias, a diretoria trata o assunto como resolvido, e o holandês estará à disposição de Dorival Júnior para o duelo contra o Red Bull Bragantino, no domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis participou do treino do Corinthians nesta quinta-feira (10) (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Polêmicas

O problema com Memphis acontece em meio a atrasos de salário do clube alvinegro. O Corinthians enfrentou dificuldades no fluxo de caixa nos últimos dias e não conseguiu efetuar o pagamento dos salários na segunda-feira (7), conforme previsto. No entanto, a diretoria conseguiu resolver a pendência no dia seguinte, quitando os salários dos jogadores e funcionários na terça-feira (8), com um dia de atraso.

Além disso, o clube também atrasou o pagamento de uma dívida de R$ 300 mil com a empresa responsável pela segurança particular de Memphis Depay. O valor estava em aberto desde o fim de junho e sua quitação só foi possível após a obtenção de recursos emergenciais, sinalizando o esforço da diretoria em manter os compromissos financeiros em dia.