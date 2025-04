Ramón Díaz está ameaçado no cargo de treinador do Corinthians. Nesta quarta-feira (16), o Timão perdeu por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena, e agravou uma crise, que parecia controlada pelo técnico argentino.

Há uma pressão interna na diretoria do Corinthians para a demissão do treinador. Neste ano, Ramón Díaz foi bastante contestado após a eliminação precoce na Pré-Libertadores, mas o título da equipe no Paulistão o segurou no cargo.

Com as derrotas no Brasileirão, para Palmeiras e Fluminense, além do revés contra o Huracán, na primeira rodada da Sul-Americana, Ramón Díaz voltou a ser contestado. Conforme noticiado pelo 'Meu Timão', uma reunião nesta quinta-feira (17) deve definir o futuro do treinador.

Não há consenso na diretoria, mas existe a percepção de que há bons nomes livres no mercado, como Dorival Júnior. A avaliação é de que uma mudança de rota tardia pode comprometer os rumos do Corinthians na temporada.

Críticas públicas

A entrevista de Memphis após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense escancarou a má fase do Corinthians e do treinador. Na zona mista da Neo Química Arena, o holandês foi sincero, criticou a desorganização tática da equipe e cobrou uma melhora da equipe.

— Estudar o jogo faz parte do que faço em cada partida. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. E então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer — disse o jogador em entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado (19), às 16h (de Brasília), contra o Sport, na Neo Química Arena. O Timão é o 13º colocado da competição e busca voltar a vencer no Brasileirão para voltar a parte de cima da tabela