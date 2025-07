Corinthians sente ausência e tem queda de aproveitamento sem Yuri Alberto

O Corinthians volta a campo no próximo domingo, em casa, contra o Red Bull Bragantino, na retomada do Campeonato Brasileiro. Mas Dorival Júnior terá uma baixa importante para o duelo. O treinador não poderá contar com seu principal jogador. Yuri Alberto ainda se recupera de uma fratura na vértebra lombar, sofrida no fim de maio, contra o Atlético-MG, o artilheiro segue em transição física, sem previsão exata de retorno aos gramados. A ausência do camisa 9 escancara a dependência que o Corinthians desenvolveu em torno de seu principal atacante.

Desde que chegou ao Corinthians, Yuri Alberto se consolidou como uma referência ofensiva. Os números da atual temporada reforçam sua importância: com ele em campo em 2025, o Corinthians disputou 35 partidas, venceu 20, empatou 8 e perdeu 7, com aproveitamento de 65%. Nesses jogos, o time marcou 46 gols, 13 deles do próprio Yuri, e sofreu 36.

Sem o camisa 9, o desempenho cai significativamente. Em cinco jogos na atual temporada sem Yuri, o Corinthians venceu apenas uma vez, empatou três e perdeu uma, com 40% de aproveitamento. O ataque, que com ele tem média superior a um gol por partida, marcou apenas cinco gols no período.

O contraste também aparece nos dados de 2024. Com Yuri Alberto, o time teve aproveitamento de 50% em 57 partidas, com 87 gols marcados, sendo 31 do centroavante. Sem ele, porém, o aproveitamento foi até ligeiramente superior, com 55% em 15 jogos, 19 gols marcados e 10 sofridos.

O Corinthians ocupa atualmente a décima colocação no Brasileirão, com 16 pontos, e tenta manter a consistência ofensiva mesmo sem seu principal goleador.

A lesão de Yuri acontece num momento em que seu nome volta a ganhar força no mercado europeu. Sporting, de Portugal, e Wolverhampton, da Inglaterra, monitoram a situação do jogador. O contrato do atacante com o Corinthians vai até dezembro de 2027, mas até agora o clube não sinalizou qualquer intenção de renovação ou melhoria contratual, mesmo com o interesse crescente de clubes de fora.