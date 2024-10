Nome do Corinthians: a história e o significado por trás da escolha

Nome do Corinthians tem uma origem inspiradora e está diretamente relacionado à admiração de seus fundadores por um clube inglês. (Foto: Anderson Romão/AGIF)







01/10/2024

O nome do Corinthians tem uma origem inspiradora e está diretamente relacionado à admiração de seus fundadores por um clube inglês. O Sport Club Corinthians Paulista foi fundado em 1º de setembro de 1910, por um grupo de operários do bairro Bom Retiro, em São Paulo. O objetivo desses homens era criar um clube de futebol acessível às classes trabalhadoras, numa época em que o futebol no Brasil ainda era elitista e restrito a clubes formados por membros da elite paulistana.

A influência do Corinthian FC

O nome do Corinthians foi inspirado no Corinthian Football Club, uma equipe amadora da Inglaterra que era altamente respeitada pela sua técnica e espírito esportivo. Durante uma excursão ao Brasil em 1910, o Corinthian FC impressionou profundamente os fundadores do futuro Corinthians. Aquela equipe, composta por jogadores que mantinham o futebol como um hobby, apresentava um nível técnico elevado e um futebol limpo, sem jogadas violentas ou desleais, características que marcaram a imagem do clube inglês.

Impressionados com a atuação dos ingleses e com o espírito esportivo que representavam, os fundadores do Corinthians decidiram adotar o nome Corinthians em homenagem ao clube inglês. Assim, o Sport Club Corinthians Paulista nascia com o nome inspirado por uma equipe que simbolizava o fair play e o verdadeiro amor pelo futebol.

O crescimento do nome Corinthians no Brasil

Ao longo das décadas, o nome do Corinthians tornou-se sinônimo de luta, garra e paixão popular. O clube rapidamente se destacou no cenário paulista e, em pouco tempo, conquistou uma enorme base de torcedores entre as camadas populares da cidade de São Paulo. O Corinthians se tornou o clube do povo, representando aqueles que eram excluídos do futebol elitizado da época.

Os corintianos, conhecidos por sua paixão incondicional, criaram uma cultura única ao redor do nome do Corinthians. A torcida do clube, chamada Fiel Torcida, é amplamente reconhecida como uma das mais dedicadas do Brasil. O apoio incondicional da torcida, mesmo nos momentos difíceis, é uma marca registrada do Corinthians, consolidando a identidade do clube como uma equipe que nunca desiste e sempre luta até o fim.

O significado do nome Corinthians hoje

Hoje, o nome do Corinthians é uma referência no futebol mundial, com o clube sendo um dos mais populares e bem-sucedidos do Brasil. O Corinthians conquistou títulos nacionais e internacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América, além de ter vencido o Mundial de Clubes da FIFA em 2000 e 2012.

O nome do Corinthians carrega consigo não apenas a história de um time de futebol, mas a representação de uma nação de torcedores que são conhecidos por sua lealdade, paixão e força. O clube, que começou como uma iniciativa humilde de operários em São Paulo, se tornou uma das maiores instituições do futebol mundial.