Carlos Tévez está entre as maiores contratações do Corinthians.







04/10/2024

O Corinthians é um dos clubes mais importantes e tradicionais do futebol brasileiro, com uma história rica em títulos e uma torcida apaixonada. Ao longo dos anos, o clube se destacou não apenas por suas conquistas dentro de campo, mas também por suas movimentações no mercado de transferências. Com investimentos significativos, o Corinthians trouxe grandes nomes para o seu elenco, elevando o nível de competitividade do clube em torneios nacionais e internacionais. A seguir, listamos as cinco maiores contratações do Corinthians, com base no valor investido e no impacto que cada jogador teve no time.

Top 5 maiores contratações do Corinthians*

1. Carlos Tévez – R$ 209,57 milhões (2005)

A contratação de Carlos Tévez em 2005 é considerada uma das mais impactantes e emblemáticas da história do Corinthians. O clube pagou cerca de R$ 60,5 milhões para trazer o atacante argentino, em uma negociação facilitada pela parceria do clube com o fundo de investimento MSI. Na época, Tévez era um dos jovens talentos mais promissores do futebol mundial e chegou ao Corinthians como uma estrela.

A passagem de Tévez pelo Corinthians foi relativamente curta, mas extremamente vitoriosa. O argentino foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2005, marcando gols decisivos e se tornando um ídolo instantâneo da torcida corinthiana. Sua capacidade técnica, garra e liderança em campo fizeram dele um dos principais jogadores da equipe. Embora tenha deixado o clube em 2006, Tévez deixou um legado que é lembrado até hoje, e sua contratação é vista como um marco na história do clube.

2. Carlos Alberto - 128,17 milhões (2005)

Em 2005, Carlos Alberto chegou como uma das maiores contratações do Corinthians na história. O Timão fechou um acordo de R$ 37 milhões com o Porto, que na época, era o atual campeão da UEFA Champions League.

Carlos Alberto teve 95 partidas pelo Corinthians e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2005. Foi embora do Timão em outubro de 2006.

3. Nilmar – R$ 96,30 milhões (2005)

Em 2005, o Corinthians também fez uma grande aposta ao contratar o atacante Nilmar, pagando cerca de R$ 27,8 milhões. Na época, Nilmar era considerado um dos jovens talentos mais promissores do futebol brasileiro, e sua chegada ao Corinthians foi vista como uma adição importante para o setor ofensivo do time.

Nilmar teve uma passagem significativa pelo clube, ajudando o Corinthians a se manter competitivo no Campeonato Brasileiro e em competições internacionais. Embora tenha sido vendido posteriormente para o futebol europeu, sua contratação marcou um período de grandes investimentos por parte do Corinthians, que buscava formar um elenco de alta qualidade para conquistar títulos importantes.

4. Alexandre Pato – R$ 90,56 milhões (2013)

Em 2013, uma das maiores contratações do Corinthians chegou com esperança com a chegada de Alexandre Pato, que estava no Milan, por R$ 40,3 milhões. Pato chegou ao Corinthians com altas expectativas, sendo considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. No entanto, sua passagem pelo clube foi marcada por altos e baixos.

Apesar de ter demonstrado seu talento em momentos específicos, como em jogos importantes do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, Pato nunca conseguiu se firmar como titular absoluto e enfrentou críticas da torcida por seu desempenho inconsistente. Eventualmente, ele foi emprestado a outros clubes, encerrando sua passagem pelo Corinthians sem alcançar o sucesso esperado. Ainda assim, sua contratação continua sendo uma das mais comentadas na história do clube.

5. Javier Mascherano – R$ 86,60 milhões (2005)

Javier Mascherano, outro grande nome argentino, foi contratado pelo Timão em 2005 por aproximadamente R$ 25 milhões (e está entre as maiores contratações do Corinthians), novamente com o apoio da parceria com a MSI. Mascherano já era reconhecido internacionalmente por sua habilidade como volante e por sua inteligência tática, e sua chegada ao Corinthians gerou grande expectativa.

Embora tenha tido uma passagem relativamente curta pelo clube, Mascherano foi fundamental no meio-campo corinthiano, trazendo solidez defensiva e liderança. Sua contratação elevou o nível técnico do elenco, e ele foi um dos principais jogadores do Corinthians durante sua breve estadia. Após deixar o clube, Mascherano seguiu para uma carreira de sucesso na Europa, mas sua passagem pelo Corinthians é lembrada como um dos momentos em que o clube conseguiu atrair talentos internacionais de peso.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).