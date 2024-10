Wladimir é o jogador que mais jogos pelo Corinthians fez. (Foto: Corinthians)







08/10/2024

O Corinthians é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e é conhecido por sua apaixonada torcida. Ao longo dos anos, diversos jogadores marcaram época ao vestir a camisa do Timão, acumulando uma grande quantidade de partidas. Conheça o top 10 de jogadores com mais jogos pelo Corinthians, que ajudaram a construir a história do clube.

Mais jogos pelo Corinthians

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Corinthians

1. Wladimir – 806 jogos

Wladimir é o jogador com mais jogos pelo Corinthians, com um total de 806 partidas. Atuando como lateral-esquerdo, ele jogou entre 1972 e 1985, e novamente em 1987. Wladimir é lembrado por sua habilidade defensiva e também por seu papel no movimento Democracia Corintiana.

2. Cássio – 712 jogos

O goleiro Cássio é um dos grandes ídolos contemporâneos do Corinthians, com 712 jogos pelo clube. Desde 2012, ele conquistou títulos importantes como a Libertadores, o Mundial de Clubes e vários Campeonatos Paulistas. Cássio é adorado pela torcida e um dos melhores goleiros da história do Timão.

3. Luizinho – 607 jogos

Conhecido como "Pequeno Polegar", Luizinho atuou no Corinthians entre as décadas de 1940 e 1960, acumulando 607 jogos. Sua habilidade em campo e amor pelo clube o tornaram um dos maiores ídolos da história corintiana.

4. Ronaldo – 602 jogos

Ronaldo Soares Giovanelli, o carismático goleiro do Corinthians, disputou 602 jogos pelo clube. Atuando entre 1988 e 1998, ele se destacou por suas defesas e sua conexão com a torcida, sendo um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians.

5. Zé Maria – 598 jogos

Zé Maria, apelidado de "Super Zé", jogou no Corinthians entre 1970 e 1983, somando 598 partidas. Como lateral-direito, ele era conhecido por sua força e dedicação, tornando-se um dos grandes símbolos da história do clube.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Corinthians

6. Biro-Biro – 590 partidas

Biro-Biro, famoso pelo seu estilo de jogo aguerrido, disputou 590 jogos pelo Corinthians. Atuando como volante entre 1978 e 1988, ele conquistou títulos importantes e é até hoje uma figura querida pela Fiel.

7. Fagner – 576 partidas

Fagner, lateral-direito, já acumula 576 jogos pelo Corinthians desde sua estreia em 2006. Com passagens de sucesso, ele se destaca por sua regularidade e desempenho, sendo um dos jogadores mais constantes da última década.

8. Vaguinho – 551 partidas

Atuando como ponta-direita entre 1971 e 1980, Vaguinho disputou 551 jogos pelo Corinthians. Ele participou de conquistas históricas e é lembrado por seu talento ofensivo.

9. Cláudio – 550 partidas

Cláudio Christóvam de Pinho, mais conhecido como Cláudio, é o maior artilheiro da história do Corinthians e disputou 550 partidas pelo clube. Ele marcou 305 gols e é uma das lendas do Timão.

10. Olavo – 507 partidas

Olavo, zagueiro que atuou entre as décadas de 50 e 60, jogou 507 partidas pelo Corinthians. Sua solidez defensiva foi fundamental para o clube em muitas competições.

Esses jogadores representam a história e a grandeza do Corinthians, cada um com sua marca especial na trajetória do clube.