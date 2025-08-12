Corinthians sofre transfer ban e está proibido de registrar novas contratações
Clube permanece suspenso até que pague o valor da dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres
O Corinthians está oficialmente proibido de registrar novos jogadores em seu elenco. A punição foi aplicada pela Fifa após o clube não quitar, até esta segunda-feira (11), uma dívida de 6,1 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) com o Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres, feita ainda em 2024.
A sanção foi determinada pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte), que atendeu a um pedido da Fifa. A decisão foi publicada oficialmente no portal de registros de transfer ban da entidade máxima do futebol. A suspensão tem efeito imediato, já na atual janela de transferências, e se estende pelas próximas duas caso a equipe não pague a dívida. O clube busca um acordo para tentar reverter a decisão.
Desde que o risco de transfer ban surgiu, a diretoria corintiana tentou negociar com os mexicanos, mas o Santos Laguna se manteve irredutível. A equipe aguardou o fim do prazo para o pagamento da segunda parcela de pagamento pela contratação de Torres, que encerrou na segunda-feira.
Quando acertou a chegada do zagueiro, o Corinthians acertou um fluxo de pagamento com o time mexicano, que ficou com 20% do atleta. Em janeiro de 2024, o alvinegro quitou um valor de entrada de US$ 2 milhões e diluiu o valor da contratação em outras cinco parcelas. Duas ainda no ano passado, outras duas parcelas em 2025 e uma última prevista para 2026.
O clube pagou apenas o que foi acertado na entrada. Desde então, não cumpriu com os prazos determinados em contrato com o Santos Laguna. A primeira delas venceu em maio de 2024, quatro meses após chegada de Félix Torres ao Timão.
Outro caso de transfer ban no Corinthians
Essa não é a primeira vez que o Corinthians é prejudicado pelo mecanismo de punição. Em novembro do último ano, a Fifa chegou a impor um transfer ban sobre o Corinthians por uma dívida com o ex-zagueiro Balbuena.
Nesse caso, o alvinegro negociou e pagou ao defensor uma dívida de R$ 4,9 milhões referentes a direitos de imagem do atleta em sua última passagem pela equipe, entre 2022 e 2023. Foram quase 30 dias de suspensão entre outubro e novembro do ano passado. Ao quitar a dívida, a punição foi imediatamente suspensa.
