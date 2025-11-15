Corinthians acerta contratação de novo técnico para o Sub-17

O Corinthians está próximo de anunciar a contratação do técnico Guilherme Nascimento, de 36 anos, como novo comandante da equipe Sub-17. A informação foi publicada inicialmente pela TMC e confirmada pelo LANCE!.

O treinador, que chega para a vaga de Raphael Laruccia, demitido recentemente, já se despediu do Furacão nas redes sociais.

— Ahh o futebol.. seus ciclos sempre trazem fatos novos, situações surpreendentes, múltiplos aprendizados e desafios. Hoje, depois de um ano, encerro mais um. No Athletico fui feliz! Dentro de campo vivemos grandes momentos. Tivemos ambição e muito entusiasmo, como pede os valores do clube, traduzidos em muita ofensividade e protagonismo em nossos jogos. Fora dele, fui impactado e busquei impactar positivamente todas as pessoas. Comissão, demais funcionários.. como foi bom dividir os dias com vocês! Geração 08/09, me ensinaram muito. Foi demais escrevermos essa história juntos. Agradeço a todos, bem como ao clube e sua fanática torcida pela oportunidade. Seguimos! Com muita fé! — disse o treinador pelas redes sociais.

Guilherme Nascimento assumiu o comando do Athletico em dezembro de 2024, com contrato até novembro de 2025. Antes disso, dirigiu o time sub-15 do Atlético Mineiro ao longo de 2024 e passou quase três anos à frente da equipe sub-17 do América-MG, entre fevereiro de 2021 e novembro de 2023. O treinador também acumulou experiência no Red Bull Bragantino, onde liderou o elenco sub-14 de março de 2020 a maio de 2021.

O início da carreira ocorreu no América-MG, clube em que trabalhou entre 2018 e 2020, depois de período no Betim comandando as categorias sub-15 e sub-17 entre 2016 e 2017.

Carreira