Corinthians retoma diálogo com Santos Laguna para solucionar impasse e avançar por reforços

O Corinthians tenta acelerar as negociações com o Santos Laguna, do México, pelo pagamento do zagueiro Félix Torres, de olho na temporada de 2026. Em paralelo, o acertou a chegada de Marcelo Paz como novo executivo de futebol, de olho em possíveis contratações.

O objetivo da diretoria é iniciar 2026 com o novo dirigente à frente do planejamento e atento às movimentações do mercado para a próxima temporada. Um dos nomes analisados internamente é o do meia-atacante Savarino, atualmente no Botafogo.

O grande "X" da questão envolvendo Corinthians e Santos Laguna tem relação com juros e multa. O Lance! apurou que o clube paulista precisa pagar cerca de um milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) apenas em multas e juros, mas tenta negociar o abatimento desses valores junto ao clube mexicano.

O Corinthians ainda conta com o valor da Copa do Brasil como garantia para os pagamentos. Esse planejamento, inclusive, foi revelado pelo presidente Osmar Stabile, que havia afirmado que o dinheiro do título seria utilizado para quitar compromissos financeiros.

— Eu sou um bom administrador nessa área de dinheiro. Joga dinheiro na minha mão que eu sei fazer. O dinheiro a gente faz. Agora, duro é ser presidente. Por isso que eu falei, é uma questão de competência ser presidente de uma instituição que estava sem dinheiro e ser campeão — disse Stabile.

Vale lembrar que o Corinthians segue com o transfer ban ativo e também cumpre uma punição vigente na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão ligado à CBF.

Marcelo Paz é novo alvo do Corinthians (Foto: Anderson Alves Lira/Photo Premium/Gazeta Press)

Transferban no Corinthians

O clube alvinegro enfrenta atualmente um transfer ban da Fifa pelas próximas três janelas de transferências, em razão de atraso nos pagamentos pela contratação de Félix Torres, junto ao Santos Laguna, em um valor de R$ 44 milhões.

Entre outros compromissos pendentes estão: R$ 6,76 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, R$ 23,3 milhões ao Talleres pela compra de Rodrigo Garro, R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela chegada de José Martínez, e R$ 6,2 milhões ao Midtjylland pela aquisição de Charles.

A negociação envolvendo Matías Rojas está encaminhada para um desfecho positivo ao Timão.

