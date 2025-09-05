Corinthians revê antigas negociações e constata erro em percentual de Murillo
Zagueiro foi vendido pelo Timão em 2023
- Matéria
- Mais Notícias
A diretoria do Corinthians se mobiliza para revisar as negociações de atletas realizadas em gestões anteriores. A preocupação aumentou após a descoberta de que o clube não possuía 30% dos direitos de Pedro, o que o impede de receber uma quantia prevista em sua transferência. Além disso, o Timão identificou outro problema: não detém 10% dos direitos do zagueiro Murillo, atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra.
Palmeiras x Corinthians: Andreas e Vitinho enfrentam desafios diferentes no Brasil
Futebol Nacional
Com desfalques, Corinthians treina de olho em decisão da Copa do Brasil
Corinthians
NFL atrai público ‘de Corinthians’ à Neo Química Arena; veja comparação
Mais Esportes
A notícia foi trazida pelo 'Ge.globo'. Na venda do atleta ao clube inglês, em 2023, o Corinthians havia informado que mantinha 10% dos direitos do jogador. No entanto, o Timão tem, na verdade, direito a 10% apenas sobre o lucro que o Nottingham Forest obtiver em uma futura negociação, e não sobre o valor integral da transferência.
O clube inglês gastou 14 milhões de euros (cerca de R$ 75,1 milhões) para contratar o jogador. Portanto, o Corinthians recebe 10% da diferença entre o que Nottingham Forest gastou e receberá em um possível negociação futura.
O zagueiro coleciona convocações para a Seleção Brasileira e ganhou destaque no time inglês. Murillo passou a despertar interesses de clubes europeus, e o Corinthians esperava receber uma boa quantia pela sua transferência.
- Detínhamos 80% dos direitos. O Corinthians ficou com 10% do lucro de uma futura negociação e com valor adicional de 500 mil euros se o atleta jogasse 65% dos jogos da temporada. Isso se repetiria por três temporadas. Deve ter havido algum equívoco na comunicação da venda, pelo qual peço desculpas. No entanto, o Departamento Jurídico do clube tem um controle muito preciso desses percentuais retidos, de modo que, mesmo quando há equívoco de comunicação, o clube não tem perdas financeiras - disse Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians na época.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Problema no Corinthians
O Timão sofre com a falta de transparência de antigas negociações. A atual diretoria descobriu que Augusto Melo, em agosto de 2024, negociou os direitos federativos que detinha de Pedro e Robert Renan, que saíram para defender o Zenit, da Rússia. O montante foi utilizado para abater uma dívida com a Elenko Sports.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias