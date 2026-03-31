Lingard joga? Veja a provável escalação do Corinthians contra o Fluminense

O Corinthians encerrou nesta terça-feira (31) a preparação para enfrentar o Fluminense, em duelo marcado para às 21h30 desta quarta-feira (1º), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marca o início de uma sequência intensa de compromissos para o clube, que terá nove jogos ao longo do mês de abril em três competições diferentes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A preparação para o duelo foi concluída na tarde desta terça-feira (31), no CT Dr. Joaquim Grava. As atividades começaram com um vídeo de instruções táticas na sala de preleção, seguido de uma ativação física na academia. Em campo, a comissão técnica comandou um exercício tático estratégico e, na sequência, um trabalho em espaço reduzido com duas equipes de dez jogadores.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Para o confronto no Rio de Janeiro, o técnico Dorival Júnior terá um desfalque certo. O volante Raniele está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na rodada anterior do Brasileirão e não fica à disposição para o compromisso.

continua após a publicidade

O treinador também lida com outras ausências no elenco. Não estarão disponíveis o goleiro Hugo Souza e o meio-campista André Carrillo, convocados durante a Data Fifa, além de Kaio César, Memphis Depay e Gui Negão, que seguem em recuperação de lesões na coxa.

Por outro lado, Dorival Júnior vive a expectativa de contar pela primeira vez com o meia-atacante inglês Jesse Lingard. O jogador teve a situação regularizada e foi liberado para atuar, podendo fazer sua estreia com a camisa do Corinthians caso seja utilizado pelo treinador diante do Fluminense.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação do Timão é formada por: Felipe Longo; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Allan, André, Matheus Pereira e Bidon; Lingard (Garro ou Vitinho) e Yuri Alberto.

Jogos do Corinthians em abril

01/04 (21h30)

Fluminense x Corinthians

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Maracanã

Maracanã Transmissão: Prime Vídeo

05/04 (20h00)

Corinthians x Internacional

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: Prime Vídeo

09/04 (21h00)

Platense (ARG) x Corinthians

Competição: Libertadores

Libertadores Local: Estádio Ciudad de Vicente López

Estádio Ciudad de Vicente López Transmissão: ESPN e Disney+

12/04 (18h30)

Corinthians x Palmeiras

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: Record, Cazé TV e Premiere

15/04 (21h30)

Corinthians x Independiente Santa Fé (COL)

Competição: Libertadores

Libertadores Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: TV Glovo, GE TV e Paramount

18/04 (20h00)

Vitória x Corinthians

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Barradão

Barradão Transmissão: Premiere

22/04 (horário a definir)

Barra-SC x Corinthians

Competição: Copa do Brasil

Copa do Brasil Local: A definir

A definir Transmissão: A definir

26/04 (16h00)

Corinthians x Vasco

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: Globo e Premiere

30/04 (21h00)

1 . Corinthians x Peñarol 2 . Competição: Libertadores 3 . Local: Neo Química Arena 4 . Transmissão: ESPN e Disney+

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.