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Lingard joga? Veja a provável escalação do Corinthians contra o Fluminense

Timão encerra preparação com desfalques e pode ter novidade

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 31/03/2026
19:31
Jesse Lingard vive a expectativa de ser titular contra o Fluminense (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraJesse Lingard vive a expectativa de ser titular contra o Fluminense (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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O Corinthians encerrou nesta terça-feira (31) a preparação para enfrentar o Fluminense, em duelo marcado para às 21h30 desta quarta-feira (1º), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marca o início de uma sequência intensa de compromissos para o clube, que terá nove jogos ao longo do mês de abril em três competições diferentes.

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A preparação para o duelo foi concluída na tarde desta terça-feira (31), no CT Dr. Joaquim Grava. As atividades começaram com um vídeo de instruções táticas na sala de preleção, seguido de uma ativação física na academia. Em campo, a comissão técnica comandou um exercício tático estratégico e, na sequência, um trabalho em espaço reduzido com duas equipes de dez jogadores.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Para o confronto no Rio de Janeiro, o técnico Dorival Júnior terá um desfalque certo. O volante Raniele está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na rodada anterior do Brasileirão e não fica à disposição para o compromisso.

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O treinador também lida com outras ausências no elenco. Não estarão disponíveis o goleiro Hugo Souza e o meio-campista André Carrillo, convocados durante a Data Fifa, além de Kaio César, Memphis Depay e Gui Negão, que seguem em recuperação de lesões na coxa.

Por outro lado, Dorival Júnior vive a expectativa de contar pela primeira vez com o meia-atacante inglês Jesse Lingard. O jogador teve a situação regularizada e foi liberado para atuar, podendo fazer sua estreia com a camisa do Corinthians caso seja utilizado pelo treinador diante do Fluminense.

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Assim, a provável escalação do Timão é formada por: Felipe Longo; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Allan, André, Matheus Pereira e Bidon; Lingard (Garro ou Vitinho) e Yuri Alberto.

Jogos do Corinthians em abril

01/04 (21h30)

  • Fluminense x Corinthians
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Maracanã
  • Transmissão: Prime Vídeo

05/04 (20h00)

  • Corinthians x Internacional
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: Prime Vídeo

09/04 (21h00)

  • Platense (ARG) x Corinthians
  • Competição: Libertadores
  • Local: Estádio Ciudad de Vicente López
  • Transmissão: ESPN e Disney+

12/04 (18h30)

  • Corinthians x Palmeiras
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: Record, Cazé TV e Premiere

15/04 (21h30)

  • Corinthians x Independiente Santa Fé (COL)
  • Competição: Libertadores
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: TV Glovo, GE TV e Paramount

18/04 (20h00)

  • Vitória x Corinthians
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Barradão
  • Transmissão: Premiere

22/04 (horário a definir)

  • Barra-SC x Corinthians
  • Competição: Copa do Brasil
  • Local: A definir
  • Transmissão: A definir

26/04 (16h00)

  • Corinthians x Vasco
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: Globo e Premiere

30/04 (21h00)

    1.
  1. Corinthians x Peñarol
    2. 2.
  2. Competição: Libertadores
    3. 3.
  3. Local: Neo Química Arena
    4. 4.
  4. Transmissão: ESPN e Disney+

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