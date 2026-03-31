Lingard joga? Veja a provável escalação do Corinthians contra o Fluminense
Timão encerra preparação com desfalques e pode ter novidade
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O Corinthians encerrou nesta terça-feira (31) a preparação para enfrentar o Fluminense, em duelo marcado para às 21h30 desta quarta-feira (1º), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marca o início de uma sequência intensa de compromissos para o clube, que terá nove jogos ao longo do mês de abril em três competições diferentes.
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A preparação para o duelo foi concluída na tarde desta terça-feira (31), no CT Dr. Joaquim Grava. As atividades começaram com um vídeo de instruções táticas na sala de preleção, seguido de uma ativação física na academia. Em campo, a comissão técnica comandou um exercício tático estratégico e, na sequência, um trabalho em espaço reduzido com duas equipes de dez jogadores.
Para o confronto no Rio de Janeiro, o técnico Dorival Júnior terá um desfalque certo. O volante Raniele está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na rodada anterior do Brasileirão e não fica à disposição para o compromisso.
O treinador também lida com outras ausências no elenco. Não estarão disponíveis o goleiro Hugo Souza e o meio-campista André Carrillo, convocados durante a Data Fifa, além de Kaio César, Memphis Depay e Gui Negão, que seguem em recuperação de lesões na coxa.
Por outro lado, Dorival Júnior vive a expectativa de contar pela primeira vez com o meia-atacante inglês Jesse Lingard. O jogador teve a situação regularizada e foi liberado para atuar, podendo fazer sua estreia com a camisa do Corinthians caso seja utilizado pelo treinador diante do Fluminense.
Assim, a provável escalação do Timão é formada por: Felipe Longo; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Allan, André, Matheus Pereira e Bidon; Lingard (Garro ou Vitinho) e Yuri Alberto.
Jogos do Corinthians em abril
01/04 (21h30)
- Fluminense x Corinthians
- Competição: Brasileirão
- Local: Maracanã
- Transmissão: Prime Vídeo
05/04 (20h00)
- Corinthians x Internacional
- Competição: Brasileirão
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: Prime Vídeo
09/04 (21h00)
- Platense (ARG) x Corinthians
- Competição: Libertadores
- Local: Estádio Ciudad de Vicente López
- Transmissão: ESPN e Disney+
12/04 (18h30)
- Corinthians x Palmeiras
- Competição: Brasileirão
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: Record, Cazé TV e Premiere
15/04 (21h30)
- Corinthians x Independiente Santa Fé (COL)
- Competição: Libertadores
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: TV Glovo, GE TV e Paramount
18/04 (20h00)
- Vitória x Corinthians
- Competição: Brasileirão
- Local: Barradão
- Transmissão: Premiere
22/04 (horário a definir)
- Barra-SC x Corinthians
- Competição: Copa do Brasil
- Local: A definir
- Transmissão: A definir
26/04 (16h00)
- Corinthians x Vasco
- Competição: Brasileirão
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: Globo e Premiere
30/04 (21h00)
- Corinthians x Peñarol
- Competição: Libertadores
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: ESPN e Disney+
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