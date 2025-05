Lesões afastaram Memphis por 687 dias; veja o histórico do atacante do Corinthians

Memphis sofreu uma entorse no tornozelo, com leve lesão ligamentar, durante o treino do Corinthians da última segunda-feira (12) e será desfalque no confronto contra o Racing, pela Sul-Americana. É a terceira vez que o holandês se machuca pelo clube alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Neste ano, o holandês ficou fora de combate em três ocasiões. Atualmente, por conta de uma entorse no tornozelo; no fim de abril, após um trauma na perna direita; e no início do mês passado, por uma lesão no tornozelo.

Contratado em setembro de 2024, o jogador desfalcou o Timão em duas partidas para recuperar a forma física. Ao todo, Memphis perdeu quatro jogos pelo Corinthians por restrições médicas. O holandês ainda será reavaliado e não há uma estimativa de quanto tempo ficará fora.

continua após a publicidade

Jogador será desfalque do Timão contra o Racing (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Histórico de lesões

Memphis sofre com lesões recorrentes desde a temporada 2019/2020, quando ainda atuava pelo Lyon, da França. Na ocasião, a mais grave delas, quando teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador ficou fora de combate por 200 dias e perdeu 19 partidas.

Nos anos seguintes, teve seis lesões musculares, além de problemas no tendão de Aquiles. No Atlético de Madrid, entre 2023 e 2024, o jogador ficou fora por 237 dias, no total. No Barcelona, de 2021 a 2023, teve quatro lesões e ficou fora por 137 dias. Em toda carreira foram 687 dias fora por questões médicas.

continua após a publicidade

Histórico de lesões de Memphis: