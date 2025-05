Ficha do jogo SAN COR 2ª RODADA Paulistão Feminino Data e Hora Quarta, 14 de maio, às 20h Local Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP) Árbitro Edina Alves Batista Assistentes Amanda Matias Masseira Var Celso Barbosa de Oliveira Onde assistir

Santos e Corinthians duelam nesta quarta-feira (14), às 20h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Paulistão Feminino. A bola rola no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e conta com transmissão do UOL Play.

continua após a publicidade

As Sereias da Vila chegam confiantes para a partida após estrear com vitória diante do São Paulo, por 2 a 1. Além do estadual, o Santos disputa a Série A2 do Brasileirão e tem classificação encaminhada para a próxima fase. Thaisinha e Carol Baiana são os destaques do Peixe.

O técnico Caio Couto não terá a zagueira Ingryd Avancini, com lesão ligamentar, mas pode ter a volta de Thaisinha, poupada contra o São Paulo.

continua após a publicidade

➡️Joia do Corinthians é convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira

Reinaldo Campos/ Santos F.C.

As Brabas goleoou o Bragantino por 4 a 0 na primeira rodada e vem de empate por 1 a 1 com a Ferroviária, pelo Brasileirão. Lucas Piccinato não conta com Duda BH, Letícia Monteiro, Letícia Santos, Manu Olivan e Thaís Regina.

O Corinthians foi a equipe com mais atletas convocadas para a Seleção Brasileira. Desta forma, há dúvida se Mariza, Thaís Ferreira, Yaya, Jhonson e Duda Sampaio participam do clássico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

SP - SAO PAULO - 15/03/2025 - SUPERCOPA 2025, SAO PAULO X CORINTHIANS FEMININO - jogadora do Sao Paulo disputa lance com jogadora do Corinthians durante partida no estadio Morumbi pelo campeonato Supercopa 2025. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Com mando de campo do Santos, a entrada será gratuita e com torcida única. Conforme informado pelo clube, os portões serão abertos às 18 horas e os torcedores santistas entrarão pelo portão “J” e ficarão no setor leste.

SANTOS X CORINTHIANS

2ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: quarta, 14 de maio, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Bruno José Daniel (Santo André-SP)

📺 Onde assistir: UOL Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: Stefane; Rafa Martins, Ana Alice, Raíssa Calheiros e Larissa Vasconcelos; Evellyn Marques, Nath Pitbull, Rafa Andrade; Thaisinha (Samara), Laryh e Carol Baiana.

CORINTHIANS: Nicole Ramons; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza (Letícia Teles) e Tamires; Yaya (Gabi Zanotti), Duda Sampaio, Dayane Rodriguez e Eudimilla; Vic Albuquerque e Jhonson (Andressa Alves).