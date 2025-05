Memphis sofre lesão em treino e vai desfalcar o Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians não contará com Memphis para o duelo contra o Racing, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogador sentiu uma entorse no tornozelo durante o treinamento da equipe na última segunda-feira (12), no CT Dr. Joaquim Grava.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Será a segunda vez que o holandês irá desfalcar o Corinthians na Sul-Americana. Memphis desfalcou a equipe no empate por 1 a 1 contra o América de Cali, na Colômbia, na segunda rodada da competição continental, no dia 8 de abril. Na ocasião, o atleta se recuperava de um trauma no tornozelo sofrido na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, pelo Brasileirão.

A notícia foi veiculada pelo 'ge.globo'. O Corinthians ainda não se posicionou oficialmente sobre a lesão de Memphis, mas internamente, a tendência é que o atleta fique de fora no torneio para retornar contra o Santos, no próximo domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A partida pela Sul-Americana tem ares de decisão para o Corinthians. Na terceira colocação do Grupo C, o Timão luta para se classificar para a próxima fase do torneio. Apenas o líder garante vaga nas oitavas de final, enquanto o segundo lugar disputa uma repescagem contra um eliminado da Libertadores.

O clube alvinegro tem cinco pontos no torneio, contra seis do América de Cali, o segundo colocado, e dez pontos do Huracán, o líder. Os dois próximos jogos do Timão pela competição serão fora de casa, contra Racing, no Uruguai, e Huracán, na Argentina.

continua após a publicidade

Memphis não deve jogar contra o Racing (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Momento de crise

Memphis perdeu um pênalti na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, no sábado (10), pelo Brasileirão, quando a partida ainda estava empatada. O jogador arriscou uma cavadinha, defendida por Walter, e gerou críticas de parte da torcida.

Contratado em setembro, o holandês disputou 40 jogos pelo Corinthians, marcou 13 gols e deu 14 assistências.

Veja a nota do Corinthians

O atacante Memphis Depay não participou das atividades de hoje. O neerlandês sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino de ontem e, após exame de imagem, uma pequena lesão ligamentar foi constatada. O atleta já está em tratamento com a fisioterapia e será reavaliado diariamente.