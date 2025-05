Globo fecha contratação de ex-Corinthians para o Esporte Espetacular

O ex-zagueiro Betão foi anunciado nesta segunda-feira (12) como novo comentarista da TV Globo. O ex-jogador fará participações no programa Esporte Espetacular, exibido aos domingos pela emissora. Antes de chegar à Globo, Betão trabalhou como comentarista na cobertura do Campeonato Paulista de 2025 pelo canal TNT Sports, onde participou de transmissões dos jogos do Corinthians.

- A partir de agora, eu faço parte do maior grupo de comunicação do Brasil, o Grupo Globo. Estarei ao lado do grande Luiz Teixeira, aos domingos, no Esporte Espetacular de São Paulo. Para mim, é uma honra e um prazer estar ao lado de pessoas que são referências da área da comunicação esportiva. E eu conto com a audiência de vocês, hein? Vamos junto nessa.

Betão tem 41 anos e foi formado nas categorias de base do próprio Corinthians. Ele estreou na equipe profissional em 2001 e permaneceu no clube até 2007, totalizando 214 partidas e cinco gols marcados. Foi titular em diversas campanhas do clube e atuou como capitão em alguns momentos.

Betão estreou no Corinthians em 18 de novembro de 2001. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians empatou com o Atlético-MG em 2 a 2, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2001. Na ocasião, o jogador de 18 anos começou a partida no banco de reservas no Pacaembu.

O ex-zagueiro fez parte do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro de 2007, ano em que o Corinthians foi rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história. Após a queda, ele deixou o clube.

No futebol brasileiro, Betão também vestiu as camisas de Santos, Ponte Preta e Avaí. No exterior, teve passagens por clubes como Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e Evian, da França. Ele se aposentou oficialmente dos gramados em maio de 2022, após deixar o Avaí, clube onde também atuou como líder do elenco nas últimas temporadas. A entrada de Betão no grupo de comentaristas da TV Globo marca o início de uma nova etapa na carreira do ex-jogador, agora fora das quatro linhas.