imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Formado no Corinthians, Tchoca destaca emoção ao conquistar a Copa do Brasil: 'Especial'

Zagueiro festeja ano vitorioso pelo clube paulista

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 25/12/2025
10:00
Tchoca participou do título da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)
Tchoca participou do título da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)
  • Matéria
O título da Copa do Brasil teve um sabor especial para o zagueiro João Pedro Tchoca, formado nas categorias de base do Corinthians, que viu sua identificação com o clube crescer ao longo dos anos.

Tchoca destacou a emoção de conquistar a Copa do Brasil pelo Corinthians, ressaltando a importância de vencer com a camisa do clube que o revelou e valorizando o apoio constante da torcida.

— É gratificante para todo jogador ganhar um título nacional vestindo as cores do Corinthians. Pra mim é ainda mais especial por ter sido criado aqui e já conquistar duas grandes competições em 2025 (Paulistão e Copa do Brasil). Jogamos para vencer e todos estão de parabéns. Um agradecimento especial ao nosso torcedor que esteve e sempre estará conosco dentro de campo — disse Tchoca.

João Pedro Tchoca participou de 29 jogos pelo Corinthians em 2025, sendo titular em 24 deles. O zagueiro marcou um gol e deu uma assistência, com 89% de acerto nos passes e 64% de eficiência nos duelos aéreos. Em média, realizou 1,2 desarmes, 5,4 cortes e 2,2 bolas recuperadas por jogo, sofrendo apenas 0,2 dribles por partida, segundo o Sofascore, que lhe deu nota 7,01.

Considerando os números gerais (todos os anos) pelo Timão, Tchoca atuou em 31 partidas, com 25 como titular. Manteve 89% de acerto nos passes e 62% de eficiência nos duelos aéreos, com médias de 1,1 desarmes, 5,2 cortes e 2,3 bolas recuperadas por jogo. Sofreu 0,3 dribles por partida e recebeu nota média 7,00.

João Pedro Tchoca no Corinthians em 2025:

  1. 29 jogos (24 titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 89% acerto no passe
  5. 64% eficiência nos duelos aéreos
  6. 1.2 desarmes por jogo
  7. 5.4 cortes por jogo
  8. 2.2 bolas recuperadas por jogo
  9. 0.2 dribles sofridos por jogo
  10. Nota Sofascore 7.01

João Pedro Tchoca pelo Corinthians:

  1. 31 jogos (25 titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 89% acerto no passe
  5. 62% eficiência nos duelos aéreos
  6. 1.1 desarmes por jogo
  7. 5.2 cortes por jogo
  8. 2.3 bolas recuperadas por jogo
  9. 0.3 dribles sofridos por jogo
  10. Nota Sofascore 7.00
João Pedro Tchoca foi formado na base do Corinthians (Foto: Divulgação/ Corinthians)
João Pedro Tchoca foi formado na base do Corinthians (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Corinthians campeão da Copa do Brasil

Após empate sem gols em Itaquera, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história, além do segundo na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista diante do maior rival.

O título garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, somadas as cotas das fases anteriores da competição. No caminho até a taça, a equipe comandada por Dorival Júnior eliminou NovorizontinoPalmeirasAthletico-PR e Cruzeiro.

