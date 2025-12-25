Formado no Corinthians, Tchoca destaca emoção ao conquistar a Copa do Brasil: 'Especial'
Zagueiro festeja ano vitorioso pelo clube paulista
O título da Copa do Brasil teve um sabor especial para o zagueiro João Pedro Tchoca, formado nas categorias de base do Corinthians, que viu sua identificação com o clube crescer ao longo dos anos.
Tchoca destacou a emoção de conquistar a Copa do Brasil pelo Corinthians, ressaltando a importância de vencer com a camisa do clube que o revelou e valorizando o apoio constante da torcida.
— É gratificante para todo jogador ganhar um título nacional vestindo as cores do Corinthians. Pra mim é ainda mais especial por ter sido criado aqui e já conquistar duas grandes competições em 2025 (Paulistão e Copa do Brasil). Jogamos para vencer e todos estão de parabéns. Um agradecimento especial ao nosso torcedor que esteve e sempre estará conosco dentro de campo — disse Tchoca.
João Pedro Tchoca participou de 29 jogos pelo Corinthians em 2025, sendo titular em 24 deles. O zagueiro marcou um gol e deu uma assistência, com 89% de acerto nos passes e 64% de eficiência nos duelos aéreos. Em média, realizou 1,2 desarmes, 5,4 cortes e 2,2 bolas recuperadas por jogo, sofrendo apenas 0,2 dribles por partida, segundo o Sofascore, que lhe deu nota 7,01.
Considerando os números gerais (todos os anos) pelo Timão, Tchoca atuou em 31 partidas, com 25 como titular. Manteve 89% de acerto nos passes e 62% de eficiência nos duelos aéreos, com médias de 1,1 desarmes, 5,2 cortes e 2,3 bolas recuperadas por jogo. Sofreu 0,3 dribles por partida e recebeu nota média 7,00.
João Pedro Tchoca no Corinthians em 2025:
- 29 jogos (24 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 89% acerto no passe
- 64% eficiência nos duelos aéreos
- 1.2 desarmes por jogo
- 5.4 cortes por jogo
- 2.2 bolas recuperadas por jogo
- 0.2 dribles sofridos por jogo
- Nota Sofascore 7.01
João Pedro Tchoca pelo Corinthians:
- 31 jogos (25 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 89% acerto no passe
- 62% eficiência nos duelos aéreos
- 1.1 desarmes por jogo
- 5.2 cortes por jogo
- 2.3 bolas recuperadas por jogo
- 0.3 dribles sofridos por jogo
- Nota Sofascore 7.00
Corinthians campeão da Copa do Brasil
Após empate sem gols em Itaquera, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história, além do segundo na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista diante do maior rival.
O título garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, somadas as cotas das fases anteriores da competição. No caminho até a taça, a equipe comandada por Dorival Júnior eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro.
